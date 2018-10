Tiszta Kárpátalja – októberben is

2018 októberében ismét elindult a Tiszta Kárpátalja környezetszépítő és szemétszedő akció Kárpátalja különböző településein.

Ezúttal a szemléletformálásé a főszerep. „Egy-egy ilyen önkéntes alkalommal összegyűjtött szemét mennyiségével nem tudunk gyökeres és hosszú távú rendet fenntartani. Viszont ha az emberek szemléletét változtatjuk meg, s a fiatal generációban elültetjük a környezettudatos életmód fontosságának gondolatát, akkor talán nagyobb sikereket érhetünk el” – vélekedett Horvát Zoltán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) alelnöke facebook oldalán.

Október 19-én Beregszászban két helyen folyt szemétszedés a KMKSZ ISZ szervezésében. A Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola 7. osztályos tanulóival a málenkij robot beregszászi áldozatainak emlékére állított kegyhelynél gyűjtötték össze az eldobált szemetet.

A nap második részében a KMKSZ ISZ beregszászi fiataljai a régi 2. számú iskola területén található kültéri kondipark körül gyűjtötték össze a szemetet. A helyszín kitakarításához csatlakozott Pávljuk Miklós, beregszászi városi képviselő is. Sajnos az utóbbi időben e hely környékén több illegálisan lerakott szemétkupac halmozódott fel. Ebből a legnagyobbat sikerült megszüntetni, 20 zsák szemét gyűlt itt össze, s ennek helyén egy figyelemfelhívó táblát is elhelyeztek.

Október 20-án Beregardóban szemétmentesítettek a helyi aktivisták.

A Gondolkodj Tisztán! jelmondatú szemétszedési akciót eredetileg kétnaposra tervezték, október 19-20-ra. A sok szemét miatt azonban a jövő hétvégére is eltolódik néhány település kitakarítása.

,,Tegyünk együtt egy élhetőbb környezetért!

Gál Adél

Kárpátalja.ma