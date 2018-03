Traktoros felvonulás Szürtében

A magyar kormány 2016-ban beindította az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Programot, melynek fő célja a kárpátaljai magyar gazdák támogatása. Az anyaországi gazdaságfejlesztési támogatásoknak köszönhetően Kárpátalja-szerte több ezerrel nőtt a vállalkozások száma. A program keretében 2017-ben különböző kategóriákban több mint kétezer-ötszázan nyertek támogatást.

Az ungvári járási Szürtében 23-an pályáztak sikeresen traktorok, illetve kapcsolt eszközök beszerzésére. Szombaton, március 24-én látványosan fejezték ki köszönetüket a gazdák. A település Ungvár felőli határában lévő ikerbenzinkút területén gyűltek össze, majd a magyar zászlót kitűzve végighajtottak Szürte utcáin.

Kovály István, aki elmondása alapján 1991 óta foglalkozik földműveléssel, jelenleg nyugdíjas. Mivel ereje engedi, továbbra is szánt, tárcsáz, vet. A programnak köszönhetően egy DTZ típusú vasparipát vásárolt.

– Ez nagyszerű lehetőség, idáig mindig saját erőből próbáltunk valamit csinálni, mert 20 éven keresztül csak ígéreteket kaptunk az államtól. Most a magyarországi támogatás révén javult a helyzet. Sokan elmentek a faluból, de mi maradunk!

A gyönyörű gépsoron továbbhaladva, egy kisebb méretű, 20 lóerős, kabinos traktor tulajdonosa, Katkó Ferenc érdeklődésemre elmondta:

– Falun nőttem fel, van saját földünk, és mindig is foglalkoztunk mezőgazdasággal. Viszont mindig külső segítséget kellett hívni ahhoz, hogy megművelhessük a földjeinket. Most ennek a pályázatnak köszönhetően önmagunk meg tudjuk művelni a mintegy 3 hektáros földterületet. Sőt, még eladásra is tudunk majd burgonyát, céklát és sárgarépát termeszteni.

A szürteiek csapatában nők is akadtak. Szécsi Anettől megtudtam, hogy férjével, Péterrel Budapesten éltek 2 évig, aztán párja Németországban is dolgozott, majd 2016-ban hazaköltöztek.

– A nagyszülőknek is van 3 hektár földjük, és ehhez jön még a kert. Korábban csak annyit műveltünk meg, amennyire a család konyhájának szüksége volt, meg természetesen, amennyi a háztájiban a sertéseknek és a tyúkoknak kellett. De mások szántottak, vetettek. Nagyobb termesztéssel mostanáig nem foglalkoztunk. A tulajdonunkban lévő földet bérbe adtuk a nagytermelőknek, de most visszavettük. Ősszel egyszer már felszántották azok, akik a nagyobb traktort megkapták, mert nekünk az első pályázatunk nem sikerült. A tavalyit viszont pozitív elbírálásban részesítették. Vettünk vetőburgonyát, és idén már nagybani gazdálkodásba kezdünk.

Puskár Árpádot, Szürte polgármesterét arról kérdeztem, mit jelent egy több mint kétezer lakosú település életében a közel két tucat traktor.

– Az elmúlt 30 évben nem történt a falu életében olyan befektetés, mint a múlt év folyamán. A magángazdák 23 traktort vásároltak. Ez nagy előrelépés, és úgy gondoljuk, hogy fellendül községünk mezőgazdasága. Főleg, hogy különböző gépeket és felszereléseket, ekéket, tárcsákat is vásároltak a gazdák. Minden traktor egy-egy családnak a megélhetését biztosítja. A költségvetésbe is komoly bevételt jelent, hiszen csak tavaly közel két tucat magánvállalkozás került bejegyzésre. 2017-ben a büdzsét 180 százalékra sikerült teljesíteni, számokban kifejezve 2 millió hrivnyával gyarapodott a községi tanács bevétele.

Braun Éva, a KMKSZ Szürtei Alapszervezetének elnöke elmondta, nagyon örül, hogy a faluban ilyen sok embernek sikerült pályázatot nyernie az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány révén.

– Ezáltal hozzájárulnak a saját boldogulásukhoz, vállalkozásaik fejlesztéséhez és az életszínvonal javulásához a faluban.

A sajátos traktorkiállításnak és díszfelvonulásnak sok nézője is akadt. A program remélhetőleg a jövőben is folytatódik, így nem kizárt, hogy mások is kedvet kapnak mezőgazdasági kisvállalkozás beindításához.

RV