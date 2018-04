Ungváron virágba borult a leggyorsabban növő fa

A megyeszékhelyen a napokban kezdtek virágzani a Paulowniák, vagy más néven császárfák. A lombhullató fák nagy, szív alakú levelekkel Kelet- és Dél-Ázsiában őshonosak, Európában először az 1800-as években, Franciaországban telepítették. Kína nagyon sok területén – Vietnámban, Észak-Laoszban, Japánban és a Koreai-félszigeten is – találkozhatunk a Paulownia fajok egyedeivel.

A Paulownia nevet a növény Philipp Franz von Siebold bajor születésű, ám megbízatásból a Távol-Keleten dolgozó botanikustó, természettudóstól kapta 1835-ben. A név Anna Pavlovna Romanova nagyhercegnőhöz köthető, aki I. Pál orosz cár lánya és II. Vilmos holland király felesége volt.

A Paulowniák évente 2-3 méteres növekedésre képesek, 4 év alatt akár a 10–25 méter magasságot is elérhetik. Virágai kellemes illatúak, 30–40 cm hosszú bugavirágzatot alkotnak. A párta a fehértől a rózsaszín összes árnyalatán keresztül liláig pompázhat. Termése fürtökben elhelyezkedő, hegyes csúcsú, tojás alakú toktermés, mely kezdetben zöld színű, majd őszre barnára változik.

Egy átlagos lombos fa szén-dioxid-megkötési képessége 8-12 tonna/hektár/év, a Paulownia fák esetében 60±40 tonna/hektár/év. Egyes császárfaegyedek akár a 111 tonna/hektár/éves CO2-mennyiség megkötésére is képesek. Kínában ezért már több millió hektáros ültetvények vannak, melyektől az ország levegőjének tisztulását remélik a szakemberek.

Ungváron magánportákon és parkokban is előfordul, de a legnagyobb a Korjatovics téren nő, mellette pedig egy fiatal facsemete.