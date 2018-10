Vegetáriánus kávézó-étterem nyílt Ungváron

A napokban a megyeszékhelyen a Kis Ung (Malij Uzs) közben Be Healthy néven vegetáriánus kávézó-étterem nyílt, melynek ajtaja felett a következő szlogen olvasható All you need is love and FALAFEL (Csak szeretetre és FALAFELRE van szüksége).

A falafel hagyományosan csicseriborsóból készülő golyó vagy fasírt. Közel-Keletről ered, de mára az egész világon elterjedt, különösen a vegetáriánus és makrobiotikus étrendek követői között.

A tulajdonos, Krisztina nemrég tért át a vegetáriánus életmódra, és akkor szembesült a ténnyel, hogy Ungváron egyetlen olyan étterem sincs, ahol hús nélküli ételeket fogyaszthatnának. Barátai segítségével mintegy két hónap alatt sikerült megvalósítani az ötletet. A nyers vegán étkezés kedvelői is találnak finomságokat az intézményben. A tulaj szezonális és állandóan változó menüt ígér.

Érdekes, hogy a vendégek mintegy 70%-a húsevő, akik hajlandóak új ízekkel kísérletezni.