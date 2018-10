Véglegesítették a 2019-es F1-es versenynaptárt és szabályokat

Hivatalossá vált a Forma–1 2019-es versenynaptára, továbbá véglegesítették a következő szezonra tervezett szabályváltozásokat is.

Pénteken ülésezett az FIA Motorsport Világtanácsa, mely számos, a Forma–1-et érintő kérdésben is döntést hozott. Változtatás nélkül elfogadták például a 2019-es versenynaptár korábban közzétett tervezetét. A 21 futamos idény március 17-én Ausztráliában veszi kezdetét, és december 1-jén Abu-Dzabiban ér véget. A Magyar Nagydíjat ezúttal augusztus első hétvégéjén rendezik; 2018-cal ellentétben ezúttal nem kerül sor triplahétvégére.

A 2019-es Forma–1-es versenynaptár:

március 17. – Ausztrál Nagydíj – Melbourne

március 31. – Bahreini Nagydíj – Szahír

április 14. – Kínai Nagydíj – Sanghaj

április 28. – Azeri Nagydíj – Baku

május 12. – Spanyol Nagydíj – Barcelona

május 26. – Monacói Nagydíj – Monaco

június 9. – Kanadai Nagydíj – Montreal

június 23. – Francia Nagydíj – Le Castellet

június 30. – Osztrák Nagydíj – Spielberg

július 14. – Brit Nagydíj – Silverstone

július 28. – Német Nagydíj – Hockenheim

augusztus 4. – Magyar Nagydíj – Budapest

szeptember 1. – Belga Nagydíj – Spa-Francorchamp

szeptember 8. – Olasz Nagydíj – Monza

szeptember 22. – Szingapúri Nagydíj – Szingapúr

szeptember 29. – Orosz Nagydíj – Szocsi

október 13. – Japán Nagydíj – Szuzuka

október 27. – Mexikói Nagydíj – Mexikóváros

november 3. – Amerikai Nagydíj – Austin*

november 17. – Brazil Nagydíj – Sao Paulo

december 1. – Abu-dzabi Nagydíj – Jasz Marina

*az austini hétvégét még jóvá kell hagynia a helyi szövetségnek.

A testület emellett a technikai szabályzaton is több módosítást ratifikált. Változtattak például a visszapillantó tükrök elhelyezésén a jobb kilátás érdekében. Módosulni fog a fedélzeti kamerák pozíciója is a jobb tévés közvetítésért. Újításként bevezetik a hátsó szárny véglapjain elhelyezett – a Mercedes által év közben már tesztelt – LED-es ködlámpákat. Emellett apróbb módosítások lesznek a glória rögzítésein is, melyek a versenyzők mentését segítik. E változtatások pontos technikai részleteit egyelőre nem közölték.

A sportszabályzatban is lesznek kisebb újdonságok. A következő évtől biztonsági autó után egyetlen ponttól lehet majd előzni a létező három különböző újraindításnál; a futam leintését jelző kockás zászló megtartása mellett a futam végét már hivatalosan a kockás lámpák fogják jelezni; emellett mostantól a csapatok felelőssége lesz biztosítani még az első pályára lépés előtt, hogy az autójuk szabályos, minden biztonsági előírásnak megfelel.

2020-ra vonatkozó döntés is született. Két év múlva meghosszabbodik például egy órával az úgynevezett boxutcai kijárási (pontosabban bejárási) tilalom, vagyis a jelenlegi 8 helyett már 9 óráig nem tartózkodhatnak szerelők a garázsokban.