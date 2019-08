Vihar és jégeső várható Kárpátalján

Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint hidegfront éri el térségünket augusztus 13-án éjszaka.

A hőség után zápor, zivatar, helyenként vihar és jégeső várható.

Augusztus 14-én a nappali hőmérséklet +25°C alá csökken. A vihar idején a széllökések sebessége pedig helyenként elérheti a 65-85 km/órát.

Augusztus 15-én még marad a felhős idő, szórványosan kialakulhatnak záporok, a nappali hőmérséklet +21 és +24°C között ingadozik majd, éjszaka +11 és +15°C várható.

Vihar idején minden elektromos készüléket áramtalanítsunk a lakásban.

Ha vízparton vagyunk, akkor semmi esetre sem tartózkodjunk a vízben.

Ha biciklizés közben tör ránk a vihar, szálljunk le, és távolodjunk el a kerékpártól legalább 50 méterre.

A villám többnyire a térség legmagasabb pontjába csap bele. Ha egy sík terepen egyetlen fa van, a villám nagy valószínűséggel oda csap majd le. Ezért semmiképp se álljunk a fa közelében!

Ha egy mezőn tartózkodunk, és nincs a közelben se ház, se fa, legjobb, ha leguggolunk.

Otthon ne álljunk az ablakba! Vihar idejére zárjuk be az ablakokat! Ha autóban tartózkodunk, maradjunk is ott, míg elvonul a vihar. Ha az autót villámcsapás éri, az utastérbe nem jut be az áram, hanem a földbe vezetődik. Viharos időben ezért feltétlenül maradjunk az autóban, és húzzuk fel az ablakokat.

A 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat: szilárd építményekről leszakíthatja a tetőfedeleket, súlyosan megrongálhatja az energiaellátás és távbeszélő berendezések vezetékeit, könnyű épületeket dönthet össze, közlekedési zavarokat, akadályokat idézhet elő, fákat törhet ki.

A Ukrán Hidrometeorológiai Központ munkatársai arra kérik a lakosságot, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az előírt biztonsági szabályokat!

Kárpátalja.ma