Világ a bántalmazás ellen! – HÖK-ösök a bántalmazás ellen!

Iskolai zaklatás – legtöbbünknek erről a gyermekek felnőttek általi bántalmazása, esetleg szexuális zaklatása jut eszünkbe. Pedig a fenti fogalom a valóságban sokkal árnyaltabb ennél.

Ennek ellenére erről a felnőttek – köztük a szülők – nagy részének talán fogalma sincs.

Azt tartják, a gyerekek társadalma a legkegyetlenebb. Csak gondoljunk vissza a gyermekévekre: kinek ne lett volna kellemetlen tapasztalata az iskolában társai viselkedését illetően? Azt hiszem, erre a kérdésre nagyon kevesen tudnának keserű szájíz nélkül választ adni. Az iskola elviekben biztonságot nyújtó falai között ugyanis gyakorta előjön az „erősebb mindent visz” elve. A képlet egyszerű: a nagyobb/erősebb/gazdagabb/ menőbb/szebb/okosabb eltiporja a kisebb/gyengébb/szegényebb/„lúzerebb”/csúnyább/butább iskolatársat. Akad, amikor csak a szóbeli bántalmazás – a gúnyolódás, csúfolódás, hazugságok terjesztése – keseríti a gyermek életét. Már ez is életre szóló lelki sebeket okozhat, de sajnos egyre gyakoribb ennek jóval durvább változata is. Ez pedig a testi sértés, a fizikai bántalmazás. Amikor is kegyetlen tréfának teszik ki a tanulók társaikat a hecc kedvéért, mert ezzel előrébb lépnek a menőségi ranglétrán. Olykor az ok az, hogy az agresszor gyerek a szülőtől azt tanulta közvetlen környezetében, hogy vagy ő gyakorol hatalmat, vagy fölötte gyakorolnak hatalmat. Gyakran a gyermek erőszakot lát otthon – és nem csak a tévékészülék képernyőjén, s követi a tanult mintát. Na és persze mindezek mellett még nem is beszéltünk a gyerekek családon belüli bántalmazásáról vagy épp egy-egy pedagógus erőszakos nevelési módszereiről. Nem említettük az internet térhódításával egyre elterjedtebb elektronikus zaklatást sem, és persze nem kell megállnunk a kiskorúak bántalmazásnál: bőven akad agresszió, erőszak a felnőttek világában is, s ehhez még csak háborúra sincs szükség…

A fent leírtakat egy, a pszichológiában és pedagógiában jártasabb személy nyilván jobban el tudná magyarázni, s talán jobban átlátná a gyengébb-erősebb oldal mélylélektani jellemzőit. Ugyanakkor nem kell ahhoz diplomás pszichológusnak lenni, hogy tudjuk – a gyermekkori, társainktól kapott lelki sebek kihatással vannak személyiségfejlődésünkre, sőt, talán nem túlzás azt állítani, hogy egész életünkre. Nem véletlen, hogy egyre nagyobb figyelmet kap ez a téma. Ma már sokfelé igyekeznek odafigyelni a néma jelekre: a félénkségre, riadt tekintetre, befelé fordulásra. Nemzetközi megmozdulásokat szerveznek, hogy felhívják a társadalom figyelmét arra, hogy ez nem csak egy amolyan mondvacsinált probléma.

Október hetedikén egy ilyen megmozduláshoz csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Hallgatói Önkormányzata (HÖK) is. Mint azt a szervezet egyik tagja, Bacskó Szabolcs elmondta, a Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség (MIDESZ) felhívására csatlakoztak a Világ a bántalmazás ellen! akcióhoz. A mozgalom résztvevőit a szervezők arra buzdították, hogy október hetedikén viseljenek kék felsőt, bármerre is visz aznap az útjuk, hogy ezzel felhívják a figyelmet a megfélemlítés jelenségére.

Szívből remélem, hogy az akció elérte célját, és akik az adott napon találkoztak egy kék pólós fiatallal, a jövőben talán fogékonyabbak lesznek fiatalabb és idősebb embertársaink gondjai, szóbeli és fizikai bántalmazása iránt.

Kocsis Julianna

Kárpátalja.ma