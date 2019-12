Vízen úszó karácsonyfa, fagyapó, kenguruk húzta szán – karácsonyi hagyományok a nagyvilágból

Hogyan ünneplik, egyáltalán ünneplik-e a karácsonyt a világ távolabbi pontjain, ahol más a vallás, mások a szokások, más az éghajlat?

A japánok imádnak ünnepelni, így előszeretettel veszik át a külföldi ünnepeket, amelyeket aztán a saját ízlésük szerint alakítanak át. Japánban a karácsonynak nincsenek vallásos gyökerei. A társadalom mindössze egy százaléka keresztény, az ünnepet ennek ellenére megtartják, bár a kialakult „hagyományok” európai szemmel furcsának tűnhetnek.

A karácsonyi készülődés már halloween estéjén megkezdődik, amikor a boltok polcairól egy szempillantás alatt lekerülnek a töklámpások, és azon nyomban kikerül a karácsonyi portéka. Az utcákat mesebeli kivilágítással díszítik, a fákat, az oszlopokat, az épületeket fényfüzérekkel vonják be, ami lélegzetelállító látványt nyújt sötétedés után.

A karácsony itt egyetlen estére korlátozódik, december 24-e estéjére. Az ünnepi menüt hagyományosan a Kentucky Fried Chicken gyorsétteremből szerzik be, amelyre a rendelést célszerű már hetekkel előre leadni. A furcsa szokás még a hetvenes években kezdődött egy kampánnyal, amelyben a veszteséges gyorsétteremláncot igyekeztek népszerűsíteni. A kampány olyan jól sikerült, hogy a sült csirkés kosár az ünnep elengedhetetlen részévé vált. Ugyanilyen fontos a karácsonyi torta, egy tejszínhabos, eperrel és csokoládéval díszített desszert, amely inkább mondható szépnek, mint finomnak.

Karácsony estéjét itt randevúval illik tölteni, akinek nincs párja, barátokkal ünnepel, nem szokás a nagy családi vacsora. Az ajándékozásnak sincs nagy hagyománya, általában a gyerekeket lepik meg apró ajándékkal.

A japánoknál az újév a családi ünnep, látogatóba jönnek a rokonok, és felkeresik a szentélyeket.

Hasonló szokások alakultak ki Dél-Koreában, bár itt a lakosság mintegy 27 százaléka tartja magát kereszténynek. A karácsonyt december 25-én tartják, amely a szomszédos országoktól eltérően munkaszüneti nap.

A városok karácsonyi fényárban úsznak, és az ünnep inkább a vásárlásról és a szórakozásról szól. A gyerekeknek itt a Télnagypapa hozza az ajándékot, a karácsonyfa állítása nem divat, a keresztény hívők azonban részt vesznek az éjféli misén.

Az igazi ünnep a háromnapos holdújév, a családok ilyenkor gyűlnek össze. Ez 2020-ban január végére esik majd.

Oroszországban 31-én állítanak karácsonyfát, és ekkor történik az ajándékozás is. Az ajándékokat a kék vagy piros ruhába öltözött Fagyapó hozza Hópelyhecske segítőjével. Az ünnepi vacsorának fontos eleme a hal, és természetesen a vodka sem hiányozhat a fogások mellől.

Az oroszok így egyszerre ünneplik a karácsonyt a szilveszterrel. A vallásos családok azonban nem ezen a napon tartják a karácsonyt, az orosz ortodoxok a Julianus-naptár szerint január 7-én ünnepelnek. A kevésbé vallásos családokban azonban mindkét ünnepet megtartják.

Ausztráliában a karácsony az év legforróbb időszakára esik, és a nyári szünet is ekkor van. Az ünnepet sokan a tengerparton töltik, fürdenek, napoznak, húst sütögetnek, és a családdal, barátokkal vannak együtt. Egyesek még tábort is vernek és a parton éjszakáznak, gyakori, hogy az ajándékokat is itt adják át.

Bár az ausztrálok állítanak karácsonyfát, ez az éghajlat miatt általában műfenyő. Az ajándékot a Mikulás hozza, szánját azonban nem rénszarvasok húzzák, hanem hófehér kenguruk. De az is előfordul, hogy a Mikulás-szán helyett szörfdeszkán érkezik.

A karácsonyi vacsorát előszeretettel fogyasztják a családok a kertben, amelynek fontos része a pulyka és a flambírozott karácsonyi szilvapuding. Az ausztrálok nem veszik szigorúan a keresztény karácsonyi szokásokat, inkább a pihenésre helyezik a hangsúlyt.

Nagy felhajtást csapnak viszont az ünnep előtt Brazíliában. A világ legnagyobb úszó karácsonyfáját minden évben december 1-jén avatják fel Rio de Janeiróban, amit óriási tűzijátékkal és zenés, táncos felvonulással kötnek egybe.

Az utcák tele vannak világító pálmafákkal és díszekkel, aki azonban hagyományosabb ünneplésre vágyik, érdemes elutaznia Penedóba, amelyet Mikulásvárosként is emlegetnek. Itt az év 365 napján karácsony van. A legszebben feldíszített otthonokkal Natal (karácsony) városában találkozhat az ember, itt ugyanis a legszebb épületek komoly díjazásban részesülnek. A várost 1599-ben karácsony napján alapították.