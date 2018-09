Zenésztalálkozó rockra hangolva: Jánosiban koncertezett a Republic

A szabadtéri koncert- és fesztiválszezont zenésztalálkozóval és a Republic-kal búcsúztatta a KMKSZ szeptember 22-én, Jánosiban, a Barna György Stadionban.

A 23. zenésztalálkozón idén is Kárpátalja és Magyarország szomszédos régióinak könnyűzenei formációi képviseltették magukat. A borús, esős, hirtelen hideget hozó szeptember délutánon a rock vitt mindent, de a mulatós és a pop is teret kapott a fellépők repertoárjában.

Az Integrál Babics János és Zsuzsa, valamint Kepics Andzselika részvételével, a tőlük megszokott stílusban szórakoztatott. A zenésztalálkozó egyedüli dzsessz-színfoltja idén is a Beregszász Dixieland Band volt, akiket a közönség alig akart leengedni a színpadról.

A hegedűmuzsika szerelmeseinek is akadt csemegéznivalójuk idén, hiszen az aknaszlatinai Handal, Szedlák Zsuzsanna vezetésével, érdekes feldolgozásokkal érkezett, magasra téve s meg is ugorva a szakmai mércét.

A főleg beregszászi járásból tagokat vonzó FGH zenekar és a Jánosi Találka duó főleg mulatós slágerekkel készült a műfaj kedvelőinek.

Igazi rockkal és érzelmes blues-zal lopta be a közönség szívébe magát Tóth-Orosz Bettina. A vásárosnaményi 5 pont zenekar klasszikus rockzenekari felállásban érkezett dallamos rock-opuszokkal. A Peaks of Kings pedig már igen zúzósra vette a figurát. A kárpátaljai fiúk által alapított zenekar 2016-ban bekerült a legjobb 18-ba az Ukrajnában megrendezett Eurovíziós Dalfesztiválon, de a magyarországi X-faktorban is felléptek.

Az est főszereplője nyolc után lépett színpadra. A közönség hideg s az eső ellenére énekelte velük együtt a nagy Republic klasszikusokat.

Kiss Julianna

Kárpátalja.ma