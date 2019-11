Zenével a fájdalom ellen

Egy gyógyszertár szakértői azt javasolják a fájdalomcsillapítóért betérő vásárlóknak, hogy hallgassanak zenét, miután egy kutatás eredményei szerint ezzel csillapíthatják a panaszokat.

Az állandó fájdalommal élő páciensek 41 százaléka úgy nyilatkozott a kutatóknak, hogy kedvenc zenéjük segít az ellazulásban, és jobb közérzetet biztosít. A popzene bizonyult a leghatékonyabbnak az érintettek 21 százalékánál, ezt követi a komolyzene 17 százalékkal, illetve a rock vagy indie 16 százalékkal.

A leghatásosabb zenék a következők voltak: Simon és Garfunkel Bridge Over Troubled Water-je, Robbie Williams Angels-e, valamint Fleetwood Mac Albatross-a. Utánuk következett Elton John Candle in the Wind-ja, s a The Commodores Easy-je.

Ezek után a LloydsPharmacy – az 1 500 főt bevonó felmérés támogatója – azt tervezi, hogy ajánlásokat ad majd az Egyesült Királyság legforgalmasabb gyógyszertáraiban, például London és Manchester központjában.

Az országban körülbelül tízmillió ember tapasztal valamilyen fájdalmat a legtöbb napon. Elsősorban hát- és nyakfájástól, ízületi gyulladástól, porckopástól, fejfájástól és migréntől szenvednek. A kutatási eredmények szerint a zene a fiatalokra volt a legnagyobb hatással. A 16 és 24 év közöttiek kétharmada nyilatkozott úgy, hogy segít a fájdalomcsillapításban.

“A fájdalomcsillapításnak több módja is van. Nemcsak gyógyszerek, hanem életmódbeli változtatások is, például a relaxáció és a mértékletes edzés. Miután ilyen sok fájdalommal élő embert megkérdeztünk, érdekelni kezdett bennünket, mennyire hatékony is a zene. Éppen ezért fájdalomcsillapító szolgáltatásként szeretnénk használni néhány patikánkban” – mondta Andrew Mawhinney gyógyszerész, a LloydsPharmacy munkatársa.

“A pácienseknek valami elkötelezettséget kiváltó tevékenységbe kellene kezdeniük. A kedvenc dalok hallgatása kiváló, hiszen a gondolatokat és az érzelmeket egyaránt érinti. Nem számít, milyen ideges valaki, a zene nyújtotta elmélyülés mindenképpen segít” – tette hozzá David Bradshaw, az Utahi Egyetem Fájdalomcsillapítási Központjának professzora.