A légszennyezettség növeli a csendes vetélés kockázatát

Egy magzat elvesztése mindig borzalmas érzés, de talán a legrosszabb az úgynevezett csendes vetélés. Ilyenkor ugyanis semmi sem utal arra, hogy gond lenne, a baba szívhangja mégsem dobban meg a kontrollvizsgálat alkalmával. Ebben pedig bizonyítottan szerepet játszik a levegő minősége is.

A témában dr. Angyal Géza szülész-nőgyógyász főorvos, a ratkotunde.hu szakértője van a segítségünkre.

Levegő és a baba

A légszennyezettség gondokat okozhat az ember egészségi állapotában – ez talán senkit nem lep meg. Ma már azt is tudjuk, hogy bizonyos anyagok, melyeket a kismama belélegez a szmogos levegőben a magzathoz is eljutnak. Kínai tudósok most azonban arra is találtak bizonyítékot, hogy a csendes vetélés esélye megnő abban az esetben, ha a levegő szennyezettségi szintje magas.

A tanulmány 8 évig folyt, és 250 000 nő bevonásával készült. Az adatok pedig egyértelműen igazolták, hogy a finomszemcsés szálló por, a kén-dioxid, az ózon és a szén-monoxid magasabb koncentrációja, illetve az ezeknek való kitettség megnöveli az első trimeszterben jelentkező csendes vetélés kockázatát.

A város és a nő

A városi várandós nők a stressz, a munkahelyi egyenlőtlenségek, valamint a családi elvárások mellett még a rossz minőségű levegővel is kénytelenek megküzdeni amellett, hogy az étkezésük – legyen bármilyen kiegyensúlyozott is – a legtöbb esetben nem képes fedezni a tápanyagszükségletüket – de ez nem csak a városi emberekre igaz. Az olyan megnövekedett tápanyagigényű időszakok, mint a várandósság olyan terhet jelentenek a szervezet számára, amit napjainkban támogatás nélkül csak kevesen képesek viselni.

A tápanyagpótlás kiemelt jelentősége abban is megmutatkozik, hogy sajnos napjainkra a spontán vetélések száma egyre nő, dacára az egyre jobb orvosi ellátásnak. A szervezet számára az elsődleges feladat saját fennmaradásának biztosítása, amit a tápanyagokból képes megoldani. Abban az esetben, ha elégtelen a tápanyagellátottság, akkor a várandósság – melyben egy másik élet kifejlődését kell a nő szervezetének támogatnia – vagy egyáltalán nem jön létre, vagy nagyobb eséllyel következik be tragédia.

Tápanyagpótlás

“Alapvetően a tápanyagok pótlása az étkezéssel történik. Csakhogy a méreganyagok, illetve a tömegtermelés az élelmiszereink beltartalmát is jelentősen csökkentették, az utóbbi néhány évtizedben közel a felére. Emellett azonban a test igénybevétele jelentősen megnőtt (gondoljunk csak arra, hogy ma egy nő a gyerekszülés és háztartás mellett dolgozik, sőt keresete a család fennmaradásának is kulcsa, vagyis lényegesen nagyobb a fizikai és a lelki terhelése is)” – mondja dr. Angyal Géza, a ratkotunde.hu szakértője.

A tápanyaghiányos állapotokkal az a gond, hogy sokszor semmilyen jel nem utal a meglétükre. A test ugyanis egyes, nem létszükségletű funkciókat “leront”, így a szervezet működése zavartalan lehet. Amikor azonban ezeket a funkciókat szeretnénk használni – mint a szaporodás -, akkor már jelentkezik a gond, hiszen már nem kielégítő ezek működése. Éppen ez az oka annak, hogy ma már a szakemberek jelentős többsége javasolja, hogy a kismama már a tervezési időszaktól kezdve szedjen várandósvitamint.

A megfelelő tápanyagpótláshoz a várandósvitaminnak figyelembe kell vennie az eltérő trimeszterek eltérő vitamin, nyomelem és ásványi anyag igényeit is. Emellett fontos, hogy komplex és szerves, biológiailag aktív kötésű anyagokat tartalmazzon a kiválasztott készítmény. Nem elég ugyanis beszedni az ajánlott mennyiséget, nagyon fontos az is, hogy az anyagok megfelelően hasznosuljanak. A szerves kötések (-citrát; -glükonát) esetében a hasznosulás akár 80%-kal jobb, amit tovább fokoz a komplexitás, hiszen az egyes anyagok segítik mások felszívódását, mint a cink és a réz esetében.

Költözzünk?

A szervezet ideális működéséhez valószínűleg nem a városi környezet a legmegfelelőbb, de kevesen engedhetik meg maguknak azt, hogy idilli zöld környezetben éljenek, hiszen a munkájuk a városhoz köti őket.

Mindenképpen fontos, hogy a szervezetünk számára megadjuk, amire szüksége van. Töltsünk sok időt a természetben, hiszen az erdőkben a levegő minősége is lényegesen jobb, és figyeljünk arra, hogy a test megkapja a szükséges tápanyagokat, hiszen így képes felvenni a harcot az olyan romboló tényezőkkel szemben is, mint a légszennyezettség.