A tévén keresztül beszélgethetünk a Facebook új kamerájával

A héten mutatták be San Franciscóban a Facebook legújabb fejlesztését, a Portal TV-t, amely a televízióhoz csatlakoztatva teszi lehetővé a videócsevegéseket otthonunk legnagyobb képernyőjén keresztül.

A tecnikai újdonságot HDMI kábellel lehet a tévékészülékhez csatlakoztatni, és csak be kell jelentkeznünk a Facebook-fiókunkba, hogy használni tudjuk – olvasható a The Verge cikkében.

A videóhívásokat Messengeren vagy WhatsAppon keresztül lehet bonyolítani, a hívott fél pedig a televízió képernyőjén jelenik meg, és ez a mód sokkal élvezhetőbb csevegési minőséget biztosít, mint a többi, táblagépekhez hasonlító kisebb rokonai.

Különleges funkciói közé tartozik, hogy a kamera követni tudja a beszélgetőpartnert, sőt, rá is nagyít, ha szükség van rá. Ez főleg kisgyerekek mellett hasznos funkció.

A kütyü hangvezérléssel is működtethető, és vicces filterekkel is szórakoztatóbbá tehetők a beszélgetések.

Továbbá a közös tévénézést is lehetővé teszi: a film mellett egy kis ablakban csetpartnerünk jelenik meg, így „együtt” nézhetők a műsorok.

A szerkezet november 5-én kerül forgalomba az Egyesült Államokban, 149 dolláros (nagyjából 43 ezer forintos) áron. Hogy Európában mikortól lesz kapható, egyelőre még nem derült ki.