A tudósok szerint erős földrengés rázhatja meg Kárpátalját

Olekszandr Kendzera, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Geofizikai Intézetének igazgatóhelyettese közölte, eljött egy pusztító földrengés ideje Kárpátalján – írta a newsyou.info.

A portál szerint a tudós elmondta, hasonló eseményre a régióban 100-120 évente kerül sor, az utolsó pedig 1908-ban történt.

Kárpátalja szeizmikus zóna, ahol nagy a valószínűsége az erős földregésnek. Az utóbbi időben földrengéseket észleltek Olaszországban és Romániában is, amelyek nincsenek túl messze megyénktől. Időről időre Kárpátalján is előfordulnak földrengések, ám azok jellemzően kisebb erejűek. Olekszandr Kendzera szeizmológus azonban most arra figyelmeztet, hogy nagy a valószínűsége annak, pusztító erejű földrengés következik be Kárpátalján is.