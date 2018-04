A Vezúv elől menekülő kisfiú csontvázát találták meg Pompejiben

Egy hét-nyolc éves fiú épségben megmaradt csontvázát ásták ki a dél-olaszországi Pompejiben, amelyet a Vezúv 79-es kitörése semmisített meg a város számos lakosával együtt.

A gyermekcsontvázat Pompeji központi fürdőinek nemrég újraindult ásatásai során találták meg 10 centiméteres réteg alatt.

A feltételezések szerint a gyermek a vulkánkitörés okozta vészhelyzetben a fürdő egyik bejárati helyiségében keresett menedéket. Egyedül volt, félt és összehúzta magát – így érte őt a halál.

A pompeji régészeti park kutatói szerint a kisfiú egy zárt helyiségben tartózkodott, ahova a városra lövedékként záporozó lávakövek nem tudtak betörni, nem omlott rá a szoba teteje sem.

A gyerek halála a kitörés második fázisában következett be, amikor az ablakon keresztül tüzes levegő áramlott be. A vulkán feletti gázokból, hamuból és úgynevezett piroklasztokból, vagyis tüzes vulkáni kőzetdarabokból álló kitörési oszlop alakult, amely a városra zúdult. Ennek hőmérséklete jóval meghaladta a 200 Celsius fokot is.

Az épségben maradt csontváz megtalálását “jelentős” felfedezésnek nevezte Massimo Osanna, a pompeji régészeti felügyelőség vezetője. Hangsúlyozta, hogy az ásatási terület még számtalan kincset tartogat a régészek számára, csak meg kell tudni találni őket.

A pompeji fürdőknek ezt a részét már az 1877-78-as ásatásokon is átvizsgálták. Nem kizárt, hogy a gyerekcsontvázat is megtalálták, de nem tudták kiemelni. A mai tudományos és régészeti eszközökkel ez sikerült.

Az ókori Pompeji lakosságának száma a becslések szerint 6 és 20 ezer között mozgott. A vulkánkitörés napjaiban többségük elmenekült. Az ókori város ásatásain eddig több mint ezer tetemet találtak.