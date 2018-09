Egy magyar fizikus találmánya forradalmasította a lézeres szemműtéteket

Dr. Juhász Tibor fizikus professzor neve egyre többeknek cseng ismerősen, hiszen az Egyesült Államokban élő és kutató magyar tudós kutatási eredményeinek köszönhetően kezdték el világszerte alkalmazni a FEMTO eljárást, amely segítségével fájdalom- és komplikációmentesen, az eddigieknél sokkal hatékonyabb módszerrel végezhetnek látásjavító lézerkezeléseket. Jó hír, hogy a különleges eljárás hazánkban is bárki számára elérhető.

Világszerte közel három évtizede alkalmaznak sikerrel lézeres szaruhártya-sebészeti beavatkozásokat, amelyek közül ma a magyar Juhász professzor találmányát tartják a legmodernebb és legbiztonságosabb módszernek. A FEMTO népszerűségének oka a fájdalommentesség, a pontosság, a biztonság, a gyors felépülés, valamint a garantált látásjavulás.

“A FEMTO lézersugarak a szaruhártya mélyebb rétegeiben hatnak a felszín megsértése nélkül. A kezelés első lépéseként védőlebenyt alakítunk ki a lézersugarak segítségével a szaruhártya felszíni rétegeiből, és ezalatt változtatjuk a szaruhártya görbületét, hogy megszüntessük a szem fénytörési hibáit. Nincs hámeltávolítás, így a beavatkozás és a gyógyulás is fájdalommentes” – foglalja össze a FEMTO lézeres szemműtét lényegét Dr. Árvay Anita, a Sasszemklinika főorvosa, aki maga is sasszemű.

A forradalmasított eljárás a NASA és az amerikai haditengerészet döntéshozóit is meggyőzte, így engedélyezték a beavatkozást a NASA űrhajósainak és a Top Gun vadászpilótáknak is. Két szem kezelése nagyjából 15 percet vesz igénybe, majd a páciens hazatérhet. Következő nap folytathatja mindennapi rutinját, dolgozhat és vezethet is. “A Sasszemklinikán már 21 éve foglalkozunk lézeres látásjavítással. A Sasszem FEMTO kezelést 11 éve végezzük. A pácienseinknek már több mint 50%-a a FEMTO kezelést választja. A legnagyobb elismerést az jelenti számunkra, hogy a pácienseink fele ajánlások útján talál ránk. Egyre többen vagyunk sasszeműek” – osztotta meg velünk a legnagyobb sikereket a sasszemű főorvos.