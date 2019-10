Egyszerű teszttel előre jelezhető a csontritkulás kialakulása

A csontritkulás Magyarországon minden tizedik embert érint. A Tovább ne törj! programhoz idén a háziorvosok is csatlakoztak, és már nemcsak a gyógyszertárakban, hanem a családorvosi rendelőkben is elvégezhető a FRAX-teszt, ami előre jelzi a csontritkulás kialakulását.

A csontritkulás a csont minőségének és működésének romlása, mely sorozatos csonttöréssel jár. Magyarországon minden tizedik ember érintett a betegségben – mondta Takács István, a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság elnöke a Napközben műsorában. Hozzátette a betegség leginkább a nőket érinti a klimaxot követő évektől kezdődően.

A csontritkulás kialakulását két tényező befolyásolja: a csontfelépülés és a csontleépülés. A csontszövetben úgy fiatal mint idős korban folyamatos csontépülés és csontlebomlás zajlik. A csont így alkalmazkodik a környezeti megterheléshez és újítja meg szöveti felépítését. A középkorú, 50–60 éves nők, akiket a betegség leginkább fenyeget, nincsenek tisztában sem a csonttörések kockázataival, sem a csontritkulás tüneteivel.

A csontritkulásról akkor beszélhetünk, amikor a csont lebontása nagyobb mértékű, mint a csontfelépítés. A betegség kialakulásában szerepet kaphat a D-vitamin hiánya, a nem megfelelő táplálkozás, illetve a mozgáshiány is – mondta Takács István professzor. Hangsúlyozta, a betegség sok esetben genetikailag kódolt, így nem minden esetben előzhető meg a kialakulása.

FRAX-teszt előrejelzi a csonttörés lehetőségét és a csontritkulás kialakulását Vidor Eszter, a Nemzeti Betegfórum választmányi tagja elmondta, október 17-én a csontritkulás világnapján harmadik alkalommal szervezik meg a Tovább ne törj! országos csonttörési kockázatfelmérő programot, aminek keretén belül lehetőség lesz a FRAX-teszt elvégzésére.

A FRAX-teszttel egyszerűen meghatározható, hogy a következő tíz évben mekkora az esélye a különböző töréseknek, például a klinikai csigolyatörésnek, a csípőtörésnek, az alkartörésnek és a felkarcsonttörésnek. A nagyon magas pontszám a csontritkulás kialakulását is előrejelzi.

Vidor Eszter azt is kiemelte, hogy idén a háziorvosok is csatlakoztak a programhoz, így már nemcsak a gyógyszertárakban, hanem a családorvosi rendelőkben is elvégezhető a teszt.

A csontritkulás gyógyszerekkel is kezelhető, és alternatív megoldás lehet például a Bükfürdőn megnyílt medical wellnessközpont is. Boros László Attila a medical wellnessközpont vezérigazgatója elmondta, hogy komplexumukban a hagyományos fürdőgyógyászati kúrák és a legmodernebb spa-kezelések találkoznak, és a csontritkulás megelőzésére, kezelésére is figyelmet fordítanak.