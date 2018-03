Együtt, egyért – Kárpátalja értelmiségének jövőjéért

2018. február 27-én vette kezdetét a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) tudománynépszerűsítő körútja. Kopasz Vivien Meláni alelnök és Lőrinc Brigitta elnökségi tag a Nagyberegi Református Líceum végzős diákjait látogatták meg.

A tájékoztató alatt bemutatták a végzős diákoknak a diákszervezetet, s annak minden színes programját, amely a diákélet fontos része. Emellett minden iskola 10. és 11. osztályos diákjait meginvitálták a soron következő IX. Tanulmányi Vetélkedőre. Továbbá bemutatták az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetét, azon belül az Intézet felújított részeit, valamint a négyes kollégium megszépült emeletét, fitnesztermét, közösségi szobáját, sportkomplexumát.

Február utolsó hetében, a Felső-Tisza-vidék magyar iskoláiba is elvitték a diákszervezet hírét. Leorgyán Eszter és Imláver Klaudia a Felső-Tiszavidék 4 iskolájában tartottak előadást, név szerint az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolában, a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceumban, a Técsői Hollósy Simon Középiskolában és a Viski Kölcsey Ferenc Középiskolában.

Páva Tünde és Györke Ákos a Nagyszőlősi járás iskoláiban tartottak ismertetést. Jártak a Nevetlenfalui Középiskolában, a Péterfalvi Református Líceumban, a Péterfalvai Kölcsey Ferenc Középiskolában és a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumban.

A tavasz első napján kezdték el a népszerűsítést a munkácsi járásban. Kopasz Vivien Meláni, alelnök és Lőrinc Ingrid elnökségi tag a Derceni Középiskola diákjaihoz látogattak el, azzal a céllal, hogy felhívják figyelmüket a továbbtanulás fontosságára, valamint hogy bemutassák szervezetünket.

Március 5-én ugyanezekkel a célokkal látogatott el a Nagyszőlősi 3.sz. Perényi Zsigmond Középiskolába Páva Tünde és Györke Ákos.

Március 9-én Ádám Kinga elnökségi tag és Bence Norbert elnök a Nagydobronyi Református Líceumban járt a tudománynépszerűsítés céljával.

Március 12-én Hajdu Éva elnökségi tag a Kaszonyi Középiskolában tartott előadást a 10. és 11. osztályos tanulók számára.

A Munkácsi Szent István Líceum és a Munkácsi 3.sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákjai 2018. március 12-én hallgatták meg az itthon maradás előnyeit, illetve a KMDFKSZ-t is bemutattuk a „jövő embereinek”. A 40 fős hallgatósághoz Lőrinc Ingrid elnökségi tag és Makusin Viktor aktivista látogatott el.

A tudománynépszerűsítő körút következő állomása az Ungvári 10. számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola volt. Március 13-án Komonyi Alex elnökségi tag, Ivánik István és Makusin Viktor aktivisták tartottak előadást. Reméljük, az azon résztvevő diákok megfontolják a lehetőséget, hogy a szülőföldjükön tanulhassanak.

Szintén március 13-án Ádám Kinga az Eszenyi Középiskolában folytatta a tudomány népszerűsítését.

Ugyanazon a napon az Ungvári járásban a következő megállónk a Sislóci Dobó István Közèpiskola volt. Az úttal több községet is érintettünk, hisz a környező falvakból rengetegen tanulnak ebben az iskolában. Az előadást Komonyi Alex elnöksègi tag, valamint Ivánik István aktivista tartotta.

Bence Norbert a Bátyúi Középiskolában vezetett beszélgetést a diákszervezetről és az Intézetről, valamint a jelenlegi lehetőségekről.

Március 16-án Kopasz Vivien Meláni alelnök és Lőrinc Ingrid elnökségi tag a Gáti Kovács Vilmos Középiskolába látogattak el, annak érdekében, hogy bemutassák diákszervezetünket, valamint a továbbtanulási lehetőségeket.

Március 16-án Komonyi Alex és Makusin Viktor tartottak egy rövid bemutatót az egyetemi életről, illetve bemutatták a KMDFKSZ-t a Csapi 2. sz. Széchenyi István Középiskolában.

Varga Brigitta elnökségi tagunk a Kisdobronyi Középiskolába és a Kisgejőci Egry Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexumba látogatott el.

Március 19-én Varga Brigitta a Nagydobronyi Középiskolában képviselte szervezetünket a tudománynépszerűsítő körút alkalmából. A 10-11. osztályos diákok nagy érdeklődéssel fogadták a tájékoztatót, melyben bátorította őket a szülőföldön való továbbtanulásra.

Az ismertető körútat – szintén március 19-én – zárta Bence Vivien, aki a Muzsalyi Középiskola és a Vári Középiskola diákjai számára tartott előadást.

24 magyar középiskola, líceum és gimnázium – 12 nap. Kárpátalja értelmiségének jövőjéért, a magyarságért, a magyar ifjúságért – a KMDFKSZ által, mert a fiatalság a jövő.

Kárpátalja.ma