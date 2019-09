Először tártak fel az 1651-es worcesteri csatához kötődő leleteket

Először tártak fel régészek az angol polgárháborút lezáró 1651-es worcesteri csatához kötődő leleteket – írja a BBC hírportálja.

A munkálatok során puskagolyók, lószerszámok és övcsatok kerültek felszínre a Worcestershire megyei Powickban. A történészek mindig is tisztában voltak vele, hogy ez a terület volt az ütközet helyszíne, de most először sikerült ezt tárgyi bizonyítékkal is megerősíteni. A leleteket elemezni és dokumentálni fogják.

A régészeknek egy új összekötőút építési munkálataihoz kapcsolódóan nyílt lehetőségük átvizsgálni a powicki templomhoz közeli földterületet. A szakemberek nagy reményekkel álltak neki a munkának, mivel a templom tornyát lövedéknyomok borítják és a közeli powicki híd is nagyszabású ütközet helyszíne volt.

A 98 darab leletet egy folyóvölgy mélyén tárták fel, a több évszázad alatt felgyülemlett üledék kiásása után. A leletek azt mutatják, hogy a csata helyszíne délebbre volt, mint azt eddig gondolták a szakemberek.

“Éppen, hogy kívül vagyunk a csata bejegyzett helyszínétől” – jegyezte meg Richard Bradley, a helyszínen lévő régészek egyike, aki “fantasztikus” eredménynek nevezte a leletek feltárását.