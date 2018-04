Hatásos lehet a ketamin a depresszió gyors kezelésére

Ígéretesnek mutatkozott a súlyos depresszió és az öngyilkos gondolatok gyors kezelésében a ketamin. Bár a szer elsősorban partidrogként ismert, érzéstelenítőként engedélyezett is a használata.

Egy amerikai tanulmány szerint orrsprayként való használata nyomán a pácienseknél jelentősen javultak a depressziós tünetek az első 24 órában – írja a BBC.

A brit pszichiáterek kollégiuma (Royal College of Psychiatrists) szerint tanulmányuk révén a szer egy lépéssel közelebb kerülhet ahhoz, hogy a közegészségügyi rendszerben felírható gyógyszerré váljon.

A Janssen kutatóközpont, a Johnson and Johnson nevű cég és a Yale School of Medicine által végzett kutatás eredményeit az American Journal of Psychiatry című szaklapban mutatták be.

A kutatásban 68 embert vizsgáltak, akiknél fennállt az öngyilkosság veszélye. Mindannyiukat kórházban, antidepresszánsokkal kezelték. A páciensek fele ezen felül ketamint kapott orrsprayként, másik fele placebót.

A ketamint kapóknál jelentős javulás mutatkozott a depresszió tüneteit illetően a kezelés első négy hetében, huszonöt nap után azonban a hatás gyengült.

A tanulmány szerzői úgy vélik, ez arra utal, hogy a ketamin hatásos lehet a súlyos depresszióban küzdők gyors kezelésekor és az öngyilkosság magas kockázata esetén. Segíthet a kezelés kezdeti szakaszában, az antidepresszánsok nagy részének ugyanis 4-6 hétre van szüksége, hogy elérje hatását.

Az orrspraynek három kísérleti szakaszon kell átesnie, hogy alkalmazható lehessen kezelések során.

Bár a kutatás során nem számoltak be ketaminfüggőségről, a szerzők arra figyelmeztetnek, hogy több vizsgálatra lesz szükség ennek ellenőrzésére.

Brit kutatók a ketamin intravénás alkalmazásának lehetőségét vizsgálják a depresszió elleni kezelésben.

Mivel a ketamin érzéstelenítőként orvosi használatra engedélyezett, korlátozottan felírható depresszió ellen is, ami megtörténik az egyesült államokbeli és brit magánklinikákon. Ahhoz azonban, hogy a közegészségügyben is felírható legyen, külön engedélyt kell kapnia a depresszió elleni kezelésre.

Nagy-Britanniában már 2011 óta végeznek kísérleteket a ketamin depresszió elleni alkalmazására.

Rupert McShane Oxfordi szakértő szerint a ketamin olyan depressziós eseteken segíthet, amelyeken korábban “semmi más nem segített”.