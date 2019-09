„Hypertónia, mint népbetegség rizikófaktorai, szűrése, megelőzése, szövődménye és terápiája” címmel rendeztek konferenciát a Rákóczi-főiskolán

„Hypertónia, mint népbetegség rizikófaktorai, szűrése, megelőzése, szövődménye és terápiája” címmel rendeztek konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

2019. szeptember 28-án 9.00 órai kezdettel került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja által szervezett, a Magyar Gyermekorvosok Társasága, szakmai közreműködésével megvalósuló „Hypertónia, mint népbetegség rizikófaktorai, szűrése, megelőzése, szövődménye és terápiája” című konferenciára a Rákóczi Főiskola Győr termében. A rendezvény magyarországi szakmai szervezője Dr. Velkey György, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke, kárpátaljai szakmai felelőse Dr. Bíró Erzsébet, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció Egészségügyi főosztályának igazgató-helyettese.

A konferencia megvalósulását támogatta a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos közbenjárásával.

A képzésen 80 fő vett részt, akik a konferencia végén tanúsítványban részesültek.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületében és közreműködésében immár 6. alkalommal került megszervezésre orvos konferencia, mely eddig összesen közel 600 résztvevőt számlált:

Dátum Konferencia címe: 2016. május 14. Újdonságok a gasztroenterológiában 2016.október 24. Szív- és érrendszeri betegségek modern ellátása a mindennapi gyakorlatban 2017. november 28. A családorvosi tevékenység sajátosságai – tanulságok magyarországi példák alapján 2018. október 13. Gyermekgyógyászati Továbbképző Konferencia 2019. május 18. Anya és csecsemővédelem az alapellátásban 2019. szeptember 28. Hypertónia, mint népbetegség rizikófaktorai, szűrése, megelőzése, szövődménye és terápiája

A rendezvényt többek között megtisztelte jelenlétével Dr. Loppert Balázs, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, valamint Csizmadia Alexandra, Magyarország Beregszászi Konzulátus külgazdasági szakdiplomatája.

„A magas vérnyomás sokakat érintő komoly betegség. Ráadásul emberek milliói élhetnek úgy magas vérnyomással, hogy nem is tudnak róla, ezért is fontos, hogy időnként megmérjük a vérnyomásunkat, még akkor is, ha nem gyanakszunk vérnyomás panaszokra, hiszen az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Már Arisztotelész is megmondta, hogy azzá válunk, amit rendszeresen teszünk. Az egészség izét pedig a betegség adja és nincs jobb orvosság a boldogságnál.” – mondta nyitóbeszédében Váradi Natália, a Felnőttképzési Központ irodavezetője, aki köszönetét fejezte ki az előadóknak, hogy elfogadták a Főiskola meghívását és értékes tapasztalataikat megosztják a kárpátaljai orvosokkal.

A konferencia előadásai a következő témákat tárgyalták:

Ischaemiás cerebrovaszkuláris betegségek: az időablak szerepe a kezelés sikerességében – Prof. Dr. Csiba László

Stroke epidemiológia – saját kutatás a „nem szokványos” rizikófaktorok jelentősége – Dr. Szabó Géza

Gyermekkardiológiai praktikum – Dr. Gyenes Vilmos

Sürgősségi ultrahang protokollok – Dr. Szűcs Attila

Amit egy háziorvosnak tudnia kell a műtétek előtti aneszteziológiai előkészítésről – Prof. Dr. Fülesdi Béla

A gyermekek perioperatív ellátása – Dr. Velkey György

