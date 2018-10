Klímakutatók szerint nagyjából 12 évünk van eldönteni, hogy szeretnénk-e tovább élni ezen a bolygón

A világ egyik legnagyobb klímaváltozást tanulmányozó szervezete, a Kormányközi Panel a Klímaváltozásról (IPCC) legújabb jelentésében a globális felmelegedés várható hatásait elemezte. A jelentés elkészítői szerint az emberiségnek és a világ kormányainak nagyjából 12 évük van arra, hogy eldöntsék hajlandóak-e kialakítani egy normális élettársi kapcsolatot a Földdel, különben a globális felmelegedési folyamatok visszafordíthatatlanná válnak.

A jelentés elkészítéséhez 40 ország 91 szerzője és szaklektora 6000-nél is több tanulmányt nézett át, továbbá 570 szakértő 25 ezer további kommentet küldött a javított kiadáshoz és 4000 kérdést tettek föl a jelentést megrendelő kormánytagok. Az IPCC közzétett jelentése szerint elkerülhetetlen a globális felmelegedés 1.5 Celsius fokos-növekedése, mivel a károsanyag-kibocsátást gyakorlatilag lehetetlen a felére csökkenteni. A jelentés szerint ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, olyan máig példátlan együttműködésre volna szükség a legnagyobb kibocsátók között, hogy abban reménykedni is felesleges. A 2015-ös párizsi klímaegyezményen a károsanyag-kibocsátás csökkentésében megállapodó felek azóta sem tartják magukat az egyezményben vállalt feltételekhez, és a legnagyobb kibocsátó Egyesült Államok többször fenyegetőzött azzal, hogy kilép az egyezményből. A 2015-ös párizsi klímaegyezményen a résztvevők megállapodtak abban, hogy a globális felmelegedést 1,5 és 2 Celsius-fok közé szorítják A jelentés beszámolt arról is, hogy az emberi tevékenység kb. 1 Celsius-fokkal növelte meg a globális átlaghőmérsékletet a bolygón és az emberi tevékenység számlájára írható a tengerszint-emelkedés, a korallzátonyok kifehéredése és összezsugorodása és az északi-sarki jégsapka olvadása is. Az IPCC szerint amennyiben minden így marad, akkor már 2030 és 2052 között érhetjük el a 1,5 fokos globális felmelegedést. A szakértők szerint ezt meg lehet még akadályozni, viszont teljes átalakulásra van szükség a gazdaság és a társadalom szinte minden területén. A tanulmány szerint ha a század végéig a felmelegedés mértéke meghaladja a 2 fokot, akkor a gabonafélék beporzásáért felelős rovarok eltűnhetnek és a hőség kipusztíthatja a növények természetes élőhelyeinek felét. Továbbá eltűnne a korallzátonyok 99%-a és 2100-ra nagyjából 10 centivel megemelkedne a tengerek szintje, ami emberek tízmillióinak életét tenné tönkre és ha jégsápjak olvadása is visszafordíthatatlanná válna, akkor az elsavasodó óceánok csökkenő oxigéntartalma a kifogható halállomány méretét hárommillió tonnával csökkentené. Az IPCC javaslatai a katasztrófa elkerülésére az erdőtelepítés, mielőbbi átállás az elektromos járművekre, illetve a szénelnyelő technológiák aktív használata. A tanulmány elkészítői szerint 2047-re világszinten el kellene érni a szénsemlegességet.