Kutatók Éjszakája a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat, mely Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A rendezvény célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése főleg a fiatalok körében.

A beregszászi Rákóczi-főiskola 2015 óta, tehát idén immár negyedik alkalommal ad otthont a rendezvénynek. Szeptember 27-én a Biológia és Kémia Tanszék a Fodor István Kutatóközponttal együttműködve szórakoztató programokkal várta az érdeklődőket. A rendezvényen mindenki megtalálhatta a számára vonzó programot akár a természettudományok, az orvostudomány vagy az agrártudományok terén.

Az egybegyűlteket dr. Kohut Erzsébet, a főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezető-helyettese köszöntötte. Nyitóbeszédében örömét fejezte ki, hogy a rendezvény ismertsége és látogatottsága az évek során növekvő tendenciát mutat, és egyre többen kíváncsiak a kutatók titokzatosnak tűnő munkájára.

Ami a programkínálatot illeti, előadások, beszélgetések, kísérletek, interaktív játékok és kiállítások közül válogathattak az érdeklődők.

Az estét prof. dr. Holovács József az Információ – az élet alapja című előadása nyitotta. Ezt követte dr. Fiser Béla a szagokról és azok kialakulásáról szóló reprezentatív felszólalása. A hagyományokhoz híven ez évben sem maradhattak el a látványos, ám olykor hangos kémiai kísérletek, melyeket a tanszék munkatársa, Szaniszló Szebasztián demonstrált.

Az egy térben párhuzamosan zajló, különféle tematikájú programokról a tanszék munkatársai gondoskodtak.

Az érzékek biológiája címmel ellátott szekcióban, ahogy azt a cím is mutatja, az érzékelésé volt a főszerep. Takács Gabriella segítségével a résztvevők tesztelhették vizuális, auditív, taktilis (tapintásos), valamint ízérzékelésüket. Képrészleteket, állathangokat, bekötött szemmel növényi szerveket ismerhettek fel, valamint gyógyteákat kóstolhattak az érdeklődők.

Molnár Attila az Elpusztíthatatlan PET-palack nevet viselő standjánál a résztvevők interaktív beszélgetés segítségével ismerkedhettek meg a PET-palackok útjával a gyártástól az újrahasznosításig vagy a hulladékká válásig.

Molnár Ferenc az ásványok és kőzetek világába kalauzolta az érdeklődőket. A résztvevők elleshették, hogyan lehet az érzékszerveink segítségével felismerni a különféle ásványokat és kőzeteket.

Pályi Béla az agráriumban használatos rovarcsapdákat mutatta be, illetve hasznos növényvédelmi előrejelzéseket ismertetett.

A rendezvény zárásaként az ápolás és betegellátás szak koordinátora, Papp Ágota és diákjai révén lehetőség nyílt vérnyomás-, testsúly- és testmagasság mérésére. Az elszántabbak kiszámíthatták testtömeg-indexüket is. Minden érdeklődő szórólapot kapott, mely a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatára, tüneteire és az egészséges életmódra hívta fel a figyelmet.

Jövőre is várjuk azokat, akiket érdekel a tudomány, a tudományos kutatás, illetve azokat is, akik most kaptak kedvet ahhoz, hogy remek emberekkel találkozzanak, és bepillantást nyerjenek a tudomány titokzatos világába!

Takács Gabriella,

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Biológia és Kémia Tanszékének munkatársa