Legyőzhetik a méhnyakrákot Ausztráliában

Egy friss jelentés szerint Ausztrália lehet az első olyan ország a világon, ahol felszámolhatják a méhnyakrákot. A HPV-vírus elleni oltóanyag ingyenes terjesztése beváltotta a hozzáfűzött reményeket.

A human papilloma vírusfertőzés a leggyakoribb szexuális úton terjedő betegség, amely évente az összes daganatos megbetegedés több mint hat százalékának kialakulásáért felelős.

A világon mintegy 660 millió nő HPV-vel fertőzött, és a 15 és 24 év közötti fiatalok mintegy negyede érintett. Egyes becslések szerint az aktív szexuális életet élő nők 50-80 százaléka legalább egyszer átesik a fertőzés valamelyik típusán életében, 5-10 százalékuknál pedig hosszan tartó fertőzés alakul ki, és következményeként 2 százalékukban fejlődik ki rákmegelőző állapot.

Példaértékű az ausztrál kormány intézkedése

Az ausztrál kormány 2007 óta biztosít vakcinákat a 12-13 éves lányoknak, 2013 óta pedig a fiúk számára is elérhetővé tették az oltást, és két ingyenes dózisra jogosultak a 19 éves fiatal nők és férfiak. A kormányzati intézkedések és a megelőzést célzó kampányok meghozták tíz év alatt az eredményüket: 2005 és 2015 között a 18 és 24 év közötti ausztrál nők körében a fertőzöttek aránya 23 százalékról egy százalékra csökkent.

Azonban a világ más országaiban nem ilyen biztató a helyzet. Az Amerikai Egyesült Államokban az oltóanyag akár 450 dollárba is kerülhet. Utóbbi helyzeten némiképp javít, hogy gyakran rendelkezésre áll pénzügyi támogatás a szolgáltatás igénybe vételére.

Ezért nem meglepő, hogy míg 2016-ban a 15 éves ausztrál lányok közel 80, a fiúknak pedig mintegy 73 százaléka kapott oltást a vírus ellen, addig ez az arány az Egyesült Államokban a lányok esetében éppen elérte az 50 százalékot, míg a fiúknál ez a szám 38 százalék volt.

A harmadik világ országaiban továbbra is sok áldozatot szed a HPV

A legnagyobb veszélyben továbbra is a harmadik világban élő nők vannak. A fejlődő országokban továbbra is magas a fertőzöttek száma, és amennyiben a helyzet nem változik a jövőben, továbbra is sok áldozatot szedhet a fertőzésből kialakuló rákos megbetegedés.

Akadnak azonban biztató jelek. Bhutánban már kezdetét vette egy olyan program, amely során az iskolákba eljuttatják a vakcinát. Azonban a többi elmaradott ország számára ez a lépés továbbra is nagyon költségesnek számít, így vélhetően még egy jó darabig eltarthat az a folyamat, hogy gátat vessenek a főként szexuális úton terjedő vírus terjedésének.