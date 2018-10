Mi a legfontosabb az okostelefonban? A telefon?

Egy friss kutatás szerint már többet használjuk a mobilunkat fényképezésre, mint telefonálásra.A mobilról e-mailezünk, ez az ébresztőóránk, erről hallgatunk zenét, ezen böngészünk, ezen használjuk a navigációt, a naptárat, a közösségi médiát, ezzel fotózunk és videózunk.

Az LG legújabb felmérése szerint a mobil eredeti funkciói hivatalosan is háttérbe szorultak: többet használjuk fotózásra, mint telefonálásra.

Az amerikai és koreai okostelefon-használók szokásait vizsgálták, hogy milyen témákat osztanak meg, mi zavarja őket és mik az elvárásaik egy okostelefonos kamerával szemben.

Kiderült, hogy a válaszadók 87 százaléka egy héten legalább egyszer készít valamilyen fényképet az okostelefonjával, ezzel szemben csupán 82 százalékuk használja ugyanilyen gyakran a hanghívás funkciót. A kamerahasználat aránya ezzel magasabb, mint a telefonálásé vagy a közösségimédia-használaté (80%).

A szelfik és az ételfotók világa

A válaszadók 61 százaléka szívesebben küld képeket a szöveges üzenetek helyett, ha valamilyen információt szeretne megosztani. Míg Amerikában a gyerekfotók és a szelfik a legnépszerűbbek, Koreában az utazási és ételfotók uralják a közösségi médiát.

Az amerikai válaszadók 81 százaléka rendszeresen tölt fel szelfit valamelyik közösségimédia-felületre. A fotók gyors elkészítése és azonnali megosztása olyan trend, amire a gyártók is felfigyeltek: a tavaly divatba jött 2:1 kijelzőarányú telefonokkal már ez is gyorsabb, hiszen a képernyőt két részre osztva, a felső ablakban megörökített képet egyből közzé is tehetjük az alsó ablakban.

A mobilos videózás is egyre népszerűbb: a válaszadók 74 százaléka vett már fel azért videót, mert egy élmény megörökítéséhez nem volt elég egy állókép, és 68 százaléka készített inkább videókat az érdekes helyszínekről és tájakról a fotózás helyett.

A legbosszantóbb fotós bakik

A válaszadók szerint a három legzavaróbb probléma mobilos fotózás esetén az elmosódó kép, a zoomoláskor fellépő pixelesedés és az, hogy a legtöbb telefon kamerájával szinte lehetetlen megörökíteni egy táj valódi szépségét.

A megkérdezettek 54 százaléka érezte már rosszul magát mobilozás közben a gyenge fotós készségei miatt, 63 százaléka pedig nem elégedett a fotók kompozíciójával vagy színtónusával. A húszas és harmincas éveikben járó nők egyharmadának a mozgó háziállatok lefényképezése okoz gondot, míg összességében a nők 74 százaléka a kedvezőtlen fényviszonyok mellett készített fotókkal elégedetlen.

Utóbbi problémára jó megoldást jelent, ha zajcsökkentés funkcióval felvértezett készüléket választunk, és odafigyelünk arra, hogy a kamera minél alacsonyabb rekeszértékű legyen – ezek biztosítják ugyanis, hogy félhomályban is megfelelő képet készíthessünk. Egyes okostelefonok már arra is képesek, hogy automatikusan beállítsák az ideális fotómódot a környezeti tényezők és a fényviszonyok alapján.

Azért fotózunk, hogy megosszuk

A válaszadók 50 százaléka azért keresi a tökéletes fotótémát, hogy az elkészült képet feltöltse valamelyik közösségimédia-felületre. A megkérdezettek 56 százaléka válaszolta azt, hogy nem tudja egyetlen képen megörökíteni a fénykép témáját és hátterét – vagy a kép tárgya lesz pixeles a nagyításkor, vagy a környezet nem fér rá a fotóra.

Erre jó megoldást kínálnak azok a kamerák, melyekkel többféle látószögben rögzíthetjük a valóságot. Van olyan kamera, melyen egyetlen gombnyomással válthatunk a látószögek között, ráadásul a zoomolás során sem pixelesedik a kép.

Az ideális kamera

A válaszadók azt is elmondták, milyen lenne számukra az ideális okostelefonos kamera. A leggyakrabban megjelölt válaszok között szerepelt, hogy nem szeretnének kompromisszumot kötni a képminőség terén zoomoláskor, és gyenge fényviszonyok mellett is szeretnének szép és tiszta képeket készíteni. A válaszadók közel 50 százaléka kifejezetten profinak tűnő fotókat szeretne készíteni mobiltelefonjával.

A felmérés eredményei szerint pedig a nők kétszer nagyobb valószínűséggel veszik számításba a kamerás képességeket egy okostelefon kiválasztásakor, mint a férfiak.