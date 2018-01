Miért lassul le idővel az összes okostelefon?

Sokak tapasztalata: a kezdetben zökkenőmentesen működő Android mobil befékeződik, s nehézkesen, döcögve kezdi teljesíteni a feladatokat.

Ismerős? Az ablakok nem pattannak fel többé, a menü akadozik, a programok az ikonjuk érintése után sokára indulnak el.

Némi aktualitást ad a kérdésnek, hogy az Apple maga ismerte el decemberben, hogy szándékosan lassítja az iPhone-okat.

Bezzeg a HTC, az LG, a Samsung sorban közölték, hogy ők aztán nem vesznek vissza az Android tempójából. Pedig a legtöbb felhasználónak az a benyomása alakulhat ki – ha nem félévenként cserélgeti a készülékeit -, hogy bizony az idő múlásával lassul a droid.

Mi lehet ennek az oka? A választ nem az összeesküvés-elméletekben, ármányos gyártói lassításban kell keresni.

A dolog az Android rendszer lényegéből, valamint a hardverből következik.

A szomszéd rétje mindig zöldebb

Bár az is biztos, hogy aki év elején vesz egy csúcsmobilt, hat hónap múlva a kollégája kezében virító újabb prémium készüléket gyorsabbnak fogja hinni. Már csak azért is, mert gyakran azt látjuk, amit látni vélünk.

Azért a kérdés alapvetően sajnos nem fejben dől el, hanem nagyon is valóságos.

Azok a várva várt operációsrendszer-frissítések

Az összes Android készülék fórumán olvasni lehet az izgatott posztokat, hogy mikor jön már a következő frissítés, illetve, hogy honnan lehet letölteni a legújabb ROM-okat.

Mert a Google mindig azt ígéri, hogy a következő oprendszere jobb teljesítményt fog nyújtani, kevesebbet fogyaszt majd az akkumulátor.

Ehhez képest a droidok lassulnak.

Leginkább az lehet a jelenség hátterében, hogy a legújabb verziókat a legújabb hardverekre optimalizálják, s régi készülékek nyögve teljesítik a friss mutatványokat. Mert az új szoftver szinte mindig több erőforrást igényel.

És az alkalmazások…

Mivel az Android a mai napig töredezett, azaz a különféle gyártók készülékein egészen eltérő verziók futnak, számos felhasználó soha nem kap operációs rendszer frissítést. Mégis lassul a telefonjuk.

Mert azért az alkalmazások frissülnek. Ráadásul az esetek jelentős döntő többségében kell is frissíteni ezeket, mert biztonsági javításokat is tartalmaznak az update-k.

Az új funkciók révén az alkalmazások egyre több helyet és erőforrást rabolnak a működésükhöz.

A mindig is hírhedten rosszul megírt, a leggyorsabb telefont is időnként dadogásra kényszerítő Facebook app például 2014-ben még 60-70 MB RAM-ot használt fel az okostelefon rendelkezésre álló memóriájából. Ma simán megeszik 200-300MB-ot is.

Pusztul a memória

Szinte naponta frissülnek az alkalmazások az Androidon. Le lehet tiltani ezt, s rögzíteni a droidot az időben, de az sem segít igazán.

Talán kicsit kevésbé gyorsan fog lelassulni a készülék, de a folyamat elkerülhetetlenül végbemegy.

A mobilokba ugyanis a rendelkezésre álló flash memóriák közül az úgynevezett NAND típusú memóriát építik.

Ez számos tekintetben megfelelő, ráadásul olcsóbb a többinél, de vannak hátrányai.

Érdemes figyelembe venni, hogy a NAND normális futásához a készülék belső tárhelyének legalább 25 százalékát üresen kell hagyni.

Az igazi probléma pedig az, hogy ez a típusú memória idő múltán menthetetlenül romlik. Meghatározott írásciklusokat végrehajt még akkor is, ha nem használjuk, a lassulás gyakorlatilag elkerülhetetlen. Képességei végesek, akárcsak egy akkumulátornak.