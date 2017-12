Miért lesz több szívbeteg karácsonykor?

Orvosi tapasztalatok alapján, sőt számos tanulmány eredménye szerint is: az ünnepi időszakban, karácsonykor, és újév napján, egy harmadával növekszik a szívproblémákra panaszkodó páciensek száma. Vajon milyen okok állnak ennek a háttérben? Dr. Vaskó Péter kardiológus arról beszél, hogyan vigyázzunk a szívünkre az ünnepek alatt, annak érdekében, hogy a meghitt hangulatot ne árnyékolják be a szívproblémák.

Milyen okok állhatnak a háttérben?

“Az évnek ebben az időszakában hirtelen valóban nagyon megnő a szívinfarktus, a szívleállások, illetve a szívritmuszavarok aránya”- osztja meg tapasztalatait Dr. Vaskó Péter, kardiológus. Ennek több oka is lehetséges. A hideg időjárás, a stressz, illetve a túl sok alkoholfogyasztás is hozzájárulhatnak a hirtelen kialakuló szívproblémákhoz, illetve a már meglévő szívpanaszok súlyosbodásához, a helytelen étkezés pedig hosszú távon vezethet szív- és érrendszeri panaszokhoz.

Stressz és a szív

A vendégvárás, vendégfogadás, ajándékbeszerzés feladatát sok ember erős stresszhelyzetként éli meg. Ilyenkor a szervezetben különböző élettani folyamatok játszódnak le: fokozódik a szimpatikus idegrendszer tevékenysége, megnő az adrenalin szint, megemelkedik a vérnyomás, nő a pulzusszám. Ha valakinek beteg a szíve, akkor ezt az erőteljesebb igénybevételt már nehezen tudja kompenzálni, amely könnyen különböző szívproblémákhoz, de akár szívinfarktushoz is vezethet.

Alkohol és szív

Az közismert tény, hogy a fokozott alkoholfogyasztás amagas vérnyomásegyik kiváltó oka, de azt talán már kevesebben tudják, hogy néhány embernél már akár minimális, egyetlen korty szesz is szívritmuszavart okozhat. A Kaliforniai Egyetemen kutatásai – amelyben 223 ritmuszavar miatt kezelt beteg adatait dolgozták fel – azt is igazolták, hogy a váratlanul, hirtelen elkezdődő pitvarfibrilláció alkoholfogyasztás után kezdődik, és hogy a szeszfogyasztás, a pitvarremegés esélyét négyszeresére növelte.

Természetesen, egy-egy deciliter vörösbor még hasznos is lehet magas resveratrol tartalma miatt, de ennél nagyobb mennyiség már nem javasolt.

A gyomorpanaszok szívinfarktust jelezhetnek!

Mivel az infarktus egyes tünetei hasonlítanak a gyomorrontásra, ezért sokan a lakmározás számlájára írják a rosszullétet, amikor hányingert, hányást, erős hastáji fájdalmat tapasztalnak. Pedig elképzelhető, hogy nem gyomrukat rontották el, hanem szívinfarktust jeleznek a tünetek. A gyomorrontás tünetei erős mellkasi fájdalommal együtt számos esetben akár szívrohamot is jelenthetnek, ezért komolyan kell venni ezeket a panaszokat.

A hidegben nagyobb a szívinfarktus kockázata

A szívproblémák kapcsolatban vannak a téli időjárással is, ugyanis kutatások kiderítették, és orvosi tapasztalatok is igazolják, hogy a hideg hónapokban növekszik szívinfarktusok száma. Ez azzal magyarázható, hogy az alacsony hőmérséklet miatt beszűkülnek az erek – köztük a szív artériái is -, így csökken a szívizmok vérellátása.

Mivel a test úgy reagál a hidegre, hogy összehúzódnak az erek a bőrben és annak a testfelszín közelében, a szívnek erősebben kell dolgoznia, hogy a vért mozgásban tartsa a keskenyebb erekben. Ezt egy beteg szív már nehezen tudja kivitelezni. Ilyenkor növekszik a görcskészség is, amely szívbetegeknél szorító mellkasi érzést okozhat.

Mit tanácsol a kardiológus?