Németországban, Münsterben is bemutatta tehetséggondozó programjait a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nemzeti jelentőségű intézményként, akkreditált kiváló tehetségpontként, Európai Tehetségpontként, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagjaként végez tehetséggondozó, tehetségkutató munkát 2011 óta.

Az Alapítvány tevékenységét két alapvető részre bonthatjuk: az egyik a kárpátaljai magyar általános és középiskolások körében végzett tehetséggondozás, a másik a kárpátaljai felsőoktatásban tanuló magyar diákok körében végzett tehetséggondozó munka. Az Alapítvány szakmai feladatait két szakmai tanács látja el: a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács (elnöke dr. Orosz Ildikó), és a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács (elnöke dr. Brenzovics László, aki egyben az Alapítvány elnöke is).

Az Alapítvány először 2018 augusztusában Dublinban, Írországban mutatkozhatott be a European Council for High Ability (ECHA), azaz az Európai Tehetségtanács nemzetközi konferenciáján, majd 2019. áprilisában Grosspetersdorfban, Ausztriában, Burgenland tartományban, 2019. július 19-én pedig Münsterben, Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália tartományban.

A 2019. július 15-19. között megvalósuló nemzetközi EGIFT (European Gifted Education Training) nyári képzés során, ahol 7 ország (Görögország, Írország, Magyarország Olaszország, Németország, Skócia, Szlovénia) különböző pontjából 32, a tehetséggondozás terén jártas szakember vett részt – köztük kutatók, tanárok, pszichológusok, intézményvezetők –, dr. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója, a Budapesti Európai Tehetségközpont négyfős magyarországi delegáció tagjaként vett részt a 60 órás képzésen. Itt bemutatta az Alapítvány szerteágazó tevékenységét, jó gyakorlatait, elért eredményeit.

Az ERASMUS PLUS Program EGIFT projektje keretén belül megvalósuló egyhetes előadássorozat, műhelymunkák során neves előadók, kutatók tartottak előadást a tehetséggondozás terén megjelenő legújabb kutatási eredményekről, problémákról, mint például: Prof. Dr. Christian Fischer, az International Centre for the Study of Giftedness (Nemzetközi Tehetségkutató Központ) vezetője, a Münsteri Egyetem professzora, vagy Dr. Colm O’Reilly, a Centre for Talented Youth (Tehetséges Fiatalokért Központ) vezetője, a Dublini Egyetem doktora.

Ez úton is köszönjük a részvétel lehetőségét a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatójának, Fuszek Csillának és Szilágyi Zsuzsannának, a MATEHETSZ koordinátorának, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács titkárának!

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány