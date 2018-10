Nemzetközi publikáció a Hodinka-intézet munkatársának közreműködésével

A Routledge nemzetközi tudományos könyvkiadó által gondozott kötetben jelent meg a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársának és finn társszerzőjének legújabb könyvfejezete. A kötet a kiadó Routledge Critical Studies in Multilingualism című tematikus sorozatában látott napvilágot.

A Language and Culture on the Margins: Local/Global Interactions című, 236 oldalas kötet Sjaak Kroon és Jos Swanenberg szerkesztésében jelent meg.

A tanulmánygyűjtemény tizenkét fejezete (lásd a tartalomjegyzéket) olyan szociolingvisztikai jelenségeket vizsgál, amelyek képet nyújtanak a globalizáció megjelenéséről különböző periférikus helyzetekben, és így a közlemények alapul szolgálnak napjaink felgyorsult világában a nyelvi és kulturális változások folyamatainak alaposabb megértéséhez.

A kötet három nagyobb részre oszlik: a nemzetállamok, az online környezet és a városi helyszínek perifériáján szemléli az új és változó diszkurzív mintákat, gyakorlatokat és identitásokat, amelyek a mai globális mobilitás, a fejlődő globális gazdaság és az ugyancsak globális társadalmi-politikai változások következtében folyamatosan alakulnak a társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális centrumoktól távol eső különböző periférikus régiókban, helyszíneken és szituációkban. A városi területek globalizációjának tanulmányozására korlátozódó korábbi kutatásokat meghaladva ez a kötet megnyitja az utat a globalizációból eredő komplex szociolingvisztikai folyamatok további kutatásához.

A kötet kilencedik fejezete Kárpátaljára kalauzolja el az olvasókat. Petteri Laihonen finn kutató és Csernicskó István helyi nyelvész közös kutatása azt mutatja be, hogy a nemzetállamot építő Ukrajna egyik periférikus, Kijevtől és a szomszédos Európai Uniós tagállamok fővárosaitól egyaránt távol eső, egy abszolút magyar többségű településén létrejött gazdasági vállalkozás, a kaszonyi termálfürdő hogyan ötvözi a regionális hagyományokat és a globalizáció gazdasági jelenségeit, és mindez milyen következményekkel jár a helyi, illetve kárpátaljai magyar közösség nyelvi folyamataira, a nyelvek presztízsére, a kulturális örökség és hitelesség kérdéséire. A nyelvmegtartás és a kisebbségi kétnyelvűség, valamint a nyelvek presztízse éppúgy szóba kerül a tanulmányban, mint például a nemzeti hagyományok és történelem gazdasági kisajátítása. Az Expanding marginality: Linguascaping a Transcarpathian spa in south-western Ukraine című könyvfejezetben egyszerre és komplex kölcsönhatásaiban jelenik meg tehát nyelv és gazdaság, kisebbségi lét, periféria-jelleg és globalizáció sajátos elegye.

A kötet megrendelhető a Routledge kiadó hivatalos honlapján.