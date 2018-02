Ortutay Elemér-konferencia – immár ötödik alkalommal

„Hogy ne legyünk hulló falevelek” – ezzel a mottóval fémjelezve szervezte ötödik keresztény tudományos diákköri konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola görögkatolikus lelkészsége és az Ortutay Elemér Kárpátaljai Görögkatolikus Szakkollégium.

A 2014-ben elindított konferenciasorozat ma már Ortutay Elemér görögkatolikus pap, teológiai tanár előtt tiszteleg s nevét viseli. A rendezvény a tehetséges főiskolai és egyetemi hallgatókat szólítja meg, bátorítva őket és lehetőséget adva nekik, hogy bemutathassák tudományos tevékenységüket, beszéljenek kutatási terveikről és munkáikról. Mindezt annak szellemében, hogy – Marosi István főiskolai lelkészt idézve – nyilvánvalóvá váljon: „az egyház is keresi a helyét a tudományos világban és a tudományosságban, s arra törekszik, hogy az evangélium mindenhol megjelenjen”.

A konferenciát dr. Csatáry György, a főiskola Történelmi és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője, az intézmény tanára nyitotta meg. Ezt követően Demkó Ferenc, a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület helynöke, Sipos József lelkész, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség elnöke, valamint Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának újonnan kinevezett főkonzulja köszöntötte a jelenlévőket.



A megnyitó záró akkordjaként Marosi István, a konferencia ötletgazdája és főszervezője tartotta meg nyitóbeszédét. Örömét fejezte ki aziránt, hogy egyre többen kapcsolódnak be az immár ötödik éve megrendezett tudományos konferencia munkájába. Ez a jelentkezők számán is megmutatkozik. Elmondta, hogy a tudományos munkát és kutatást mindenki a saját szakterületén végzi. A mostani alkalom annyiban különbözik az eddigiektől, hogy a tudományos témát egy másik rendszerben is el kell helyezni, ami nem más, mint Isten gondolkodásának a koordinátarendszere. Az idei rendezvény mérföldkő is – mondta Marosi István –, hiszen egy rég várt kötet jelent meg Hit és Tudomány címmel, mely az I. és II. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányait tartalmazza.

A rendezvény folytatásaként plenáris előadást tartott dr. Grezsa István kormánybiztos és orvos, aki utóbbi minőségében beszélt a hagyomány és modernitás kapcsolatáról és közelségéről. Másodikként dr. Fiser Béla, a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetének kutatója tartott előadást Kémia a Bibliában címmel.

A konferencia további részében szekcióülések zajlottak. Az idei rendezvény bebizonyította, hogy nemcsak a humán tudományokba vonható be a vallás, nemcsak ezen a területen nyilvánul meg az egyház szellemisége. Jelen konferencián a természettudományok fiatal kutatói is képviseltették magukat. Az előadók a Történelem és társadalomtudományi, a Filológia és néprajztudományi, valamint a Matematika és természettudományi szekciókban mutatták be kutatási témájukat. Az előadásokat zsűri pontozta és bírálta. Az eredmények kihirdetésekor azonban figyelembe vették az előzőleg írásban leadott pályamunkák értékelését is.

A Történelem és társadalomtudományi szekció díjazottjai: 1. Tóth Attila (Munkácsi Állami Egyetem), 2. Asztalos Annamária (II. RF KMF), 3. Hiába Krisztina (II. RF KMF).

A Filológia és néprajztudományi szekció dobogósai: 1. Kész Réka (Debreceni Egyetem), 2. Vaszecskó Karina (Ungvári Nemzeti Egyetem), 3. Botos Barbara (UNE).

A Matematika és természettudományi szekció nyertesei: 1. Bence Norbert (UNE), 2. Hires Lajos (UNE), 3. Bán Henrietta (UNE).

A február 22-én tartott rendezvénynek a II. RF KMF adott otthont. A konferenciát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Gál Adél

Kárpátalja.ma