A balatonfüredi győztes prímások turnéja

Az elmúlt évi balatonfüredi Anna-bál kiemelkedő eseménye volt a Prímásverseny. A verseny helyezettjei és különdíjasai közül négyen szeptemberben az erdélyi közönségnek mutathatják be tudásukat.

Balatonfüred Város Önkormányzata, a Hagyományok Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszéke a 2018-ban tartott Anna-bál kísérő rendezvényeként prímásversenyt hirdetett hagyományos magyar népzenét játszó hegedűsök számára. A balatonfüredi Kisfaludy Galériában tartott, hatodik megmérettetésen kilenc művész mutatkozott be nagy sikerrel, majd a Gyógy téri gálán is szerepeltek a nagyközönség előtt.

A kedvező fogadtatás nyomán a Hagyományok Háza idén lehetőséget ad a fiatal prímásoknak, hogy Kárpát-medence szerte mutathassák meg tehetségüket, virtuóz játékukat, így az intézmény először szervez turnét az Anna-bál prímásverseny résztvevőinek. Az első programsorozatra 2019. szeptember 11-e és 15-e között kerül sor Erdélyben.

A műsorban fellép Kovács Márton, a verseny győztese, aki már Füreden 2014-ben is a dobogó harmadik fokára állhatott, az elmúlt évi harmadik helyezett, Junior Príma Díjas Boda Gellért, a különdíjas Kiss-Balbinat Ádám, a 2017-es mérai Kalotaszegi Prímásverseny győztese, valamint a szintén különdíjas felvidéki Noga Michal.

„Igazi örömmuzsikálásra készülünk, nem nyomaszt a verseny izgalma – beszél az előkészületekről Kovács Márton. – Mindenképpen felidézem viszont a régi emlékeket és élményeket, s az akkori zenei megoldásokat is. A Balatonfüreden hallottakat mindannyian évközben is játsszuk táncházakban és mulatságokon. Tavaly magyarpalatkai és gömöri alsókálosai zenével győztem, ezeket a muzsikákat az erdélyi közönség is megismerheti.”

A négy koncerten tehát ismét felhangzanak a tavaly kötelező versenyszámként szereplő Felső-Tisza-vidéki és mezőségi, valamint a 2018-ban szabadon választott gömöri, bodrogközi, felcsíki és kalotaszegi dallamok.

Időpontok és helyszínek:

2019. szeptember. 11. 19.00, Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem díszterme

2019. szeptember. 12. 19.00, Marosvásárhely, Maros Művészegyüttes díszterme

2019. szeptember 13-14., Székelyudvarhely, Erdélyi Táncháztalálkozó

2019. szeptember. 15. 19.00, Kolozsvár, János Zsigmond Unitárius Kollégium díszterme