A határon túli magyarok számára kulcsfontosságú a Minority SafePack

A kisebbségek jogainak védelméről szóló európai aláírásgyűjtés támogatására buzdított mindenkit Orbán Viktor miniszterelnök. Ha sikeres lesz a kezdeményezés, akkor az Európai Uniónak érdemben kell majd foglalkoznia az őshonos kisebbségek helyzetével, így a határon túl élő magyarok jogaival is. Legalább egy millió aláírás kell a sikerhez. Április negyedikéig lehet gyűjteni.

A legnagyobb közösségi oldalon közzétett videó üzenetében Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn arra kérte az embereket, hogy aláírásukkal támogassák a kisebbség-védelmi ügyben életre hívott európai polgári kezdeményezést.

„Ez egy fontos dolog, arra kérem önöket, hogy álljunk ki közösen a határon túli magyarok jogai mellett, és írjuk alá a kisebbségvédelmi kezdeményezést, amellyel megvédhetjük a határon túli magyarok jogait!” – fogalmazott a miniszterelnök.

Százmilliónál több a történelmi kisebbséghez tartozók száma Európában

Európa negyvenhét államában hozzávetőleg 340 történelmi kisebbség él. Ennek csaknem fele Európai Uniós állampolgár – ezek a kisebbségek azonban eddig semmiféle uniós szintű védelemben nem részesültek. Ezért tartotta fontosnak az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója, az úgynevezett FUEN, hogy a kisebbségben élő polgárainak megfelelő jogi védelmet biztosítsanak. A Minority SafePack polgári kezdeményezés elindítói szerint azonban ahhoz, hogy ezek a kisebbségek megmaradhassanak és biztosítsák mindennapi boldogulásukat a szülőföldjükön, mindenképpen szükséges lenne egy átfogó szabályozásra.

Április elejéig egymillió aláírásnak kell összegyűlnie ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon az üggyel. A kezdeményezést minden uniós állampolgár aláírhatja, függetlenül attól, melyik országban él, és hogy tagja-e egy etnikumnak.

Több százezer aláírás gyűlt már össze

Erdélyben és a Partiumban már 260 ezer aláírás gyűlt össze, ami az összes szükséges támogatás mintegy negyede. Felvidéken már ötvenezer aláírást gyűjtöttek.

Szilasi Vilmos, a Magyar Közösség Pártjának titkára arra hívta fel az aláírók figyelmét, hogy hibátlanul töltsék ki az adatokat, hiszen amennyiben hibát vétenek, a nyilatkozatok kárba vésznek.

Délvidéken a szerb-magyar és szerb-horvát állampolgárok is támogathatják a kezdeményezést, de csak a világhálón. Egy vajdasági magyar nő az M1-nek elmondta, annak ellenére, hogy Szerbia nem tagja az EU-nak, a vajdasági magyar közösségnek is fontos az, hogy előrelépés legyen a nemzeti közösségek jogainak terén, hiszen előbb vagy utóbb Szerbia is az unió tagjává válik majd.

A kárpátaljai magyarságnak pedig különösen fontos a kezdeményezés, miután tavaly szeptemberben az új oktatási örvényt elfogadásával jelentősen csorbultak a kisebbségek jogai.

Fontos az előrelépés

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szeretné mindenki figyelmét felhívni arra a Kárpát-medencében és Kárpátalján is, hogy megmaradásunk érdekében csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez.

Az idő sürget, és Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának elnöke is arra ösztönöz mindenkit, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez. Az aláírásokat minimum hét tagállamból kell összegyűjteni, és minden országban adott a minimum.

„Erdélyben és a Felvidéken a vállalt aláírás számot már sikerült teljesíteni, és nagyon bízunk abban, hogy Magyarországon teljesül a félmillió aláírás” – fogalmazott Vincze Loránt.

Hol írhatjuk alá?

Magyarországon a Rákóczi Szövetség képviseli legaktívabban a kezdeményezést. A testület korábban kiadott közleményében arra kérte a társadalmi szervezeteket, a politikai pártokat, az egyházakat és a média képviselőit, hogy segítsenek a szükséges aláírások összegyűjtésében. A cél, hogy a magyarok minél több szignóval csatlakozzanak a Minority SafePackhez – áll a dokumentumban.

A kezdeményezés aláírható papíralapon, valamint december óta online – a jogaink.hu internetes oldalon – keresztül is. A Rákóczi Szövetség ugyanakkor bejelentette, hogy február elsejétől már a postákon is aláírható. A szövetség ezzel kapcsolatos közleménye szerint a határon túli magyarok számára kulcsfontosságú, hogy a magyarországi emberek aláírásukkal támogassák a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést.