A hulladéktörvény magyar nyelvű változatát adta ki a Pro Civis Társulás

A Szlovák Törvénytár hulladékokról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 79/2015. számú törvényét tartalmazza magyar nyelven a Pro Civis Füzetek XXVI., XXVII. és XXVIII. kötete, melyet a napokban postázott több mint 500 dél-szlovákiai település önkormányzatának a társulás.

A szervezet közleményében olvasható:

„Nyomtatott, papíralapú törvénytárunk 214 oldallal gyarapodott, azzal a szándékkal, hogy ilyen formában is ösztönözze és segítse anyanyelvünk használatát az önkormányzatok ügyvitelében. A törvény a jelen pillanatban hatályos és érvényes formában olvasható benne, tartalmazza a 2019. július 1-jétől hatályos módosításokat is. Azoknak a munkáját is megkönnyítheti, akik elektronikus törvénytárunkat – www. törvenytar.sk – különböző okokból kevésbé használják. Mivel terjedelmes törvényről van szó, három kötetbe osztva jelentettük meg, a legutolsó (XXVIII.) a törvény mellékleteit is tartalmazza, benne az önkormányzatok számára a kommunális hulladékgyűjtés és szelektálás terén legfontosabb gyűjtési célokat és határidős feladatokat is.”

A három kötetből egyenként 3 100-3 100 példány készült, azaz összesen 9 300 füzet, s az önkormányzatok mindegyikének legalább három-három példányt postáznak belőle.

Úgy gondoljuk, minden helyi önkormányzatnak jót tesz, ha a lakosság anyanyelvén is avatottan tud majd beszélni arról a jogszabályról, amely a közeljövőben akár parázs vitákat is kiválthat, hiszen a hulladéklerakókra – közismerten: a szemétdombokra – kerülő szemét elhelyezéséért fizetendő díj drasztikusan emelkedik majd, ráadásul a díjemelés mértéke attól is függ, mekkora hajlandóságot mutat a lakosság az általa termelt hulladék szétválogatott gyűjtésére – fogalmaz a társulás.

Mint írják: a díjemelés ugyanis fordítottan arányos a szelektálással. Ahol a háztartási hulladék minél több újrahasznosítható elemét elkülönítve gyűjtik össze, ott a hulladékkezelésért kivetett összeg jóval kisebb mértékben emelkedik majd, mint ahol mellőzik, vagy csak elenyésző mértékben szervezik meg a papír, a műanyag, a fém, az üveg, az elektromos és elektronikus hulladék vagy a komposztálható – biológiailag lebomlónak nevezett – hulladék szétválasztott gyűjtését.

„Tehát azon kívül, hogy a helyi rendeletek meghozása szempontjából fontos törvény ismerete sok felesleges vitától és torzsalkodástól kímélheti meg közösségeinket, annak megértése azt is lehetővé teszi, hogy a legkisebb kiadásnövekedéssel ússzuk meg a „szemetelést”. A szelektálás következtében ugyanis tényleg kevesebb lesz, amit szemétnek hívunk, s ezt mind az önkormányzatok, mind egyénenként a lakosok is a zsebükön mérhetik majd le” – fogalmaz a közlemény.