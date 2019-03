A jelképhasználattal kapcsolatos jogszabályokra figyelmeztettek a székelyföldi prefektusok

A jelképhasználattal kapcsolatos jogszabályok betartására intették a magyar nemzeti ünnep előtt a székelyföldi polgármesteri hivatalokat a székely megyék prefektusai.

Szerdán Jean-Adrian Andrei, a 85 százalékban magyarok által lakott Hargita megye prefektusa, csütörtökön Sebastian Cucu, a 74 százalékban magyarok által lakott Kovászna megye prefektusa juttatott el minden önkormányzathoz egy hasonló szövegű tájékoztatást, melyben a szimbólumhasználatra vonatkozó törvényeket idézik.

Közlik, hogy az 1994/75-ös törvény értelmében „más országok zászlaját csak a román zászlóval együtt, és csak hivatalos állami látogatások vagy nemzetközi összejövetelek alkalmával szabad kitűzni középületekre és közterekre Romániában”. A törvény végrehajtási utasításaiból idézik, hogy a román zászló kitűzése kötelező ünnepek idején az ünnepi ceremóniák helyszínén. A kormány megyei képviselői arra figyelmeztetnek, hogy más állam zászlajának a román zászló méretétől eltérő méretű kitűzése vagy a törvényben szabályozottól eltérő alkalommal történő kitűzése kihágásnak minősül, és 2500-5000 lej (175 000-350 000 forint) közötti bírsággal büntetendő.

Tamás Sándor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kovászna megyei szervezetének elnöke az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy a prefektusok az idén is mindent megpróbálnak megtenni azért, hogy megakadályozzák a magyarok méltó ünneplését március 15-én. Tamási Áront idézve jelentette ki: előbb-utóbb a prefektusok is megtanulják, hogy „az igazságot is meg lehet szokni”, és nem vitathatják el egy nemzeti közösség szimbólumainak a használatát. A Kovászna megyei önkormányzat elnöki tisztségét is betöltő politikus arra buzdított, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti ünnep rendezvényein, és ki-ki hozzon magával székely vagy magyar zászlót.

A kormány Kovászna és Hargita megyei képviselői tavaly először bírságolták meg Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Székelyudvarhely polgármestereit a március 15-én közterekre kitűzött piros-fehér-zöld zászlókért, szalagokért. A bírságolási jegyzőkönyv érvénytelenítésére indított pert Székelyudvarhely és Kézdivásárhely polgármestere első fokon elvesztette, Sepsiszentgyörgy polgármestere első fokon megnyerte. Többek között e hatósági fellépés késztette az RMDSZ-t arra, hogy februári kongresszusán határozatban nyilvánítsa ki: a magyar és a székely zászlót, valamint a magyar és a székely himnuszt nemzeti szimbólumnak tekinti.

Sepsiszentgyörgy polgármestere korábban közölte, hogy nem zászlókkal, hanem a magyar nemzeti színekből kirajzolt szívekkel díszíti ki a várost az idei nemzeti ünnepre.