Bíróságon érvénytelenítenék a magyar zászló használata miatt kirótt bírságot Erdélyben

A közigazgatási bíróságon próbálja érvényteleníteni a március 15-én kihelyezett magyar zászlók miatt kirótt bírságolási jegyzőkönyveket Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy polgármestere.

Erről Bokor Tibor kézdivásárhelyi és Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi polgármester, valamint Tamás Sándor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki szervezetének elnöke beszélt egy közösen tartott hétfői sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón.

Amint Tamás Sándor elmondta: a prefektus a zászlótörvény alapján bírságolt, de a törvény végrehajtási utasításait rögzítő, 2001-ben elfogadott kormányhatározat 2002-es kiegészítése kitér arra, hogy “azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket is”. A politikus szerint ez a jogalapja annak, hogy a március 15-i rendezvényeken évről évre használják a magyar nemzeti színeket.

Antal Árpád András megemlítette: Viorica Dancila miniszterelnök és Liviu Dragnea, a vezető kormánypárt elnöke is köszöntötte a romániai magyarokat nemzeti ünnepükön, és mindketten normalitást tükröző üzenetet fogalmaztak meg. Hozzátette: a prefektus – a törvény értelmében – a kormány megyei megbízottja, és “mély szakadék tátong” a vezető bukaresti politikusok üzenetei és a Kovászna megyei prefektus cselekedetei között.

Úgy vélte: erre három magyarázat lehetséges. Megtörténhet, hogy a kormány egyet mond, és mást cselekszik, de az is lehetséges, hogy Sebastian Cucu prefektus szembemegy a saját kormányával, vagy nem a kormány, hanem más intézmények utasításai alapján jár el. Hozzátette, ha az első változat bizonyosodik be, akkor az politikai tárgyalást igényel. Ha viszont az utóbbi kettő valamelyike, akkor a prefektusnak mennie kell a tisztségéből.

Bokor Tibor hozzátette: a prefektus vagy nem értette meg a kormány üzenetét, vagy mást képvisel, mint a kormány. Úgy vélte: ha nem a kormányt képviseli, akkor oda kell küldeni azokhoz, akiket képvisel. “Jobb lett volna, ha eljön az ünnepünkre, és felolvassa a miniszterelnök üzenetét” – jelentette ki Bokor Tibor.

Tamás Sándor a sajtótájékoztatón a magyarországi parlamenti választásokkal kapcsolatban elmondta: az RMDSZ háromszéki szervezete 40 ezer szórólapot készített a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról, és 107 háromszéki településen közölte egy-egy helyi aktivista telefonszámát, aki kérésre segítséget tud nyújtani a felmerülő problémákban.

Antal Árpád arra is kitért, hogy az RMDSZ további támogató aláírásokat gyűjt a Minority SafePack európai polgári kezdeményezéshez. Hozzátette: immár hat országban gyűlt össze a megszabott küszöbérték, de az egymillió aláírásból még mintegy százezer hiányzik.

Kovászna megye prefektusa március 14-én és március 15-én is 5000-5000 lejes bírságot rótt ki Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi és Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármesterre amiatt, hogy az ünnepre a magyar nemzeti jelképekkel díszítették ki a városokat, és nem gondoskodtak arról, hogy minden magyar zászló mellé egy román zászló is kerüljön.