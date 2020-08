Domonkosfától Lendváig. A Magyar Állami Népi Együttes muravidéki turnéja

Nagy sikerrel zárult a Magyar Állami Népi Együttes muravidéki három fellépése. Az augusztus 25-26-ai előadássorozatban az Ezerarcú Délvidék összeállítás, valamint egy ifjúsági ismeretterjesztő műsor szerepelt.

Évtizedek óta először szerepelt a Magyar Állami Népi Együttes a Muravidéken. A jelenlegi turnéval a patinás társulat – a Nemzeti összetartozás éve 2020 időszakában – a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát kívánta erősíteni.

A programsorozat első állomása az Őrség nyugati peremvidékén fekvő Domonkosfán volt, s a műsoron az Ezerarcú Délvidék című összeállítás szerepelt.

„Nagyon kellemes, autentikus környezetben léphettünk fel – számol be az eseményről Németh Eszter táncművész, az együttes tagja. – A Domonkosfai Porta színpadán lelkes közönség előtt mutatkoztunk be; természetesen a színpad méretei miatt a produkcióban némi változtatásra is szükség volt.”

Az augusztus 26-ai első lendvai előadást a szervezők az ifjúságnak szánták, így a Találkozás a néphagyománnyal elnevezés kifejezte a rendezők szándékát. A fiatalok többek között zeneszerszámokat ismerhettek meg, bepillanthattak a pásztorok, juhászok és a csikósok szokásaiba, figyelemmel kísérhették a menyasszony-öltöztetés bonyolult műveletét is, emellett a maros menti forgatósnak és a kalotaszegi legényesnek is tapsolhattak. Végül, a műsorvezető szavára, a bátrabbak maguk is táncra perdülhettek.

A díszelőadásnak a lendvai Színház- és Hangversenyterem szabadtéri része adott otthont. A biztonsági előírások maximális betartására ugyancsak ügyeltek a szervezők, így sokan csak kívülről figyelték a programot. A műsor gerincét – szám szerint négyet – a délvidéki magyarság táncai adták, emellett a jelen uralkodó nemzeteinek, a szerbeknek és a horvátoknak a tánchagyományait is láthatták az egybegyűltek. Románok, valamint sváb és cigány táncok, s az ott élő bukovinai székelyek hagyományai is helyet kaptak a válogatásban.

A fergeteges előadást a közönség hosszantartó, hálás tapssal köszönte meg.

Csermák Zoltán