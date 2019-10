Egyre több a török beruházás Szerbiában, a kétoldalú kereskedelmi áruforgalom a tavalyi évben meghaladta az 1,2 milliárd eurót, az idei esztendő első nyolc hónapjában pedig további 13 százalékos volt a növekedés – közölte közös belgrádi sajtótájékoztatóján Recep Tayyip Erdogan török és Aleksandar Vucic szerb elnök.

A török államfő kiemelte, hogy országa eddig is fontos szerepet játszott a Balkán stabilitásának megőrzésében, és ez a jövőben is így lesz. Hozzátette: Törökország támogatja a térség euroatlanti integrációját. “Törökország arra fog törekedni, hogy továbbra is a béke megőrzését támogassa a Balkánon, és a meglévő gondokat maga mögött tudja” – fogalmazott Recep Tayyip Erdogan. Felhívta a figyelmet arra, hogy kedden Belgrádban török-szerb-boszniai háromoldalú találkozót tartanak, amelyre már nagyon régóta nem volt példa. Megfogalmazása szerint a Belgrád-Szarajevó autópálya, amely török támogatással épül, a békét jelképezi majd, és összeköti a két országban élő nemzeteket. Mint mondta, Törökország arra törekszik, hogy a balkáni térség országai párbeszédet folytassanak egymással, és együttműködjenek.

Újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy Törökország – bár elismerte Koszovó függetlenségét – nem kíván beleszólni abba, hogy Belgrád és Pristina hogyan oldja fel a két ország közötti feszültségeket, de elfogadja majd azt a megoldást, amelyet a két fél talál.

Aleksandar Vucic a virágzó gazdasági kapcsolatokról beszélt, és kijelentette, hogy Törökország és Szerbia kapcsolata minden korábbinál jobb. Kiemelte, hogy a szerb és a török miniszterek hétfőn kilenc megállapodást írtak alá, amelyek számos területen még szorosabbá teszik az együttműködést.

Elhangzott, a két ország célként tűzte ki, hogy rövid távon kétmilliárd dollárra, hosszú távon pedig ötmilliárd dollárra emelje a kétoldalú kereskedelmi áruforgalmat.