Elhunyt Pogány Erzsébet, a Felvidék.ma alapítója

Május 6-án, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Pogány Erzsébet, felvidéki magyar közéleti szereplő.

A Szövetség a Közös Célokért szervezet igazgatója 59 éves volt.

Pogány Erzsébet 1959. december 19-én Pozsonyban született, tősgyökeres somorjai családban, máig ebben a csallóközi városban élt férjével, lányaival, unokáival. Pozsonyban, a Közgazdasági Egyetemen szerzett diplomát 1997-ben. A rendszerváltozás után a Duray Miklós által irányított Együttélés politikai mozgalom (az 1998-ban alakult MKP egyik elődpártja) központi irodájának vezetője volt. Több választási kampányt vitt sikerre, nem csak itthon, hanem Magyarországon, a Magyar Demokrata Fórumnál is. Később a Csoóri Sándor és Dobos László nevével fémjelzett Magyarok Világszövetségében dolgozott, majd 2001-től jött a Szövetség a Közös Célokért időszaka, melyben többek között 2005-ben elindította az első felvidéki magyar hírportált, a Felvidék.má-t. Közben a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaságot is irányította. Elévülhetetlen érdemei vannak a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szobor felállításában, a felvidéki kisebbségi jogsegélyszolgálat működésében, számos kiadvány, könyv megszületésében. Tavaly mérnöki oklevele mellé kiérdemelte a doktori címet is. Családjával Somorján élt, ahol az MKP színeiben önkormányzati képviselőként is dolgozott.

Közéleti tevékenysége elismeréseként 2010-ben Teleki Pál Érdeméremmel, 2014-ben az Esterházy Emlékéremmel, 2015-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével, 2016-ban az Ex Libris Díjjal tüntették ki.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.