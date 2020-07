Folytatják az aláírásgyűjtést az őshonos nemzeti kisebbségek jogaiért

Nagyváradon is folytatódik a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése, miután a Székely Nemzeti Tanács kérésére újabb hat hónappal meghosszabbították a szignók leadási határidejét – hangzott el az M1 Híradójában. Az íveket online is alá lehet írni az irdala.hu weboldalon.

Az Európai Parlament a hónap elején jóváhagyta az európai polgári kezdeményezésekhez szükséges aláírások összegyűjtésére és ellenőrzésére vonatkozó határidők visszamenőleges meghosszabbítását célzó európai bizottsági javaslatot.

Ez azt jelenti, hogy további hat hónapig lehet még gyűjteni a szignókat.

Óvodapedagógusként azért is fontosnak tartom ezt a kezdeményezést, hogy olyan tevékenységeket tudjunk itt szülőföldünkön is szervezni, melyben továbbéltetjük kultúránkat, hagyományainkat nemcsak a gyerekek, hanem a családok hanem szülők számára is – mondta az M1-nek egy nagyváradi óvodapedagógus.

„Tegyük meg a tőlünk telhetőt és adjuk aláírásunkat, a polgári kezdeményezés javára, tetteinkkel bizonyítsuk magyarságunkat és képviseljük jól felfogott érdekeinket a Székelyföldtől a Csallóközig, Kalotaszegtől dél-tiroli régióig, mert ez egy európai ügy, ez egy magyar ügy, ez egy erdélyi ügy” – hangsúlyozta az M1-nek Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a közmédiának.