Harminc fiatalt delegált a KMKSZ ISZ az Itthon, Fiatalon, Szülőföldön Akadémiára

Július 5–8. között Kisvárda nemcsak a LESZ Fesztnek adott otthont, hanem az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) által harmadik alkalommal megrendezett Itthon, Fiatalon, Szülőföldön Akadémiának is. Az eseményen mind magyarországi, mind pedig határon túli fiatalok részt vettek. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) idén 30 tagot delegált az akadémiára.

A rendezvény előadásait a helyi Bessenyei György Gimnázium dísztermében tartották, a résztvevőket pedig az intézmény kollégiumában szállásolták el. Az akadémia megnyitójára július 6-án került sor, melyen Leleszi Tibor kisvárdai polgármester beszámolt a város kulturális életéről, fejlesztéseiről, elmondta, hogy nagyon fontosnak tekinti a fiatalság fellendítését. Véleménye szerint csapatokban érhető el jelentős előrelépés, s ehhez sok sikert kívánt a megjelent ifjúságnak. Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke, országgyűlési képviselő megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a fiataloknak az utóbbi idők kampányában való rengeteg segítségért, röviden beszámolt az akadémia programjairól, közösségépítő erejéről. Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár a kormány fiatalok számára kialakított programjairól és lehetőségeiről tájékoztatott, s elmondta, hogy „a választások után már nemcsak abban lehetünk biztosak, hogy a jó oldalon állunk, hanem abban is, hogy kedvező számunkra az a környezet, amelyben jelenleg vagyunk”. A megnyitón a fentebb felsoroltakon kívül részt vett még Varga Tibor, a felvidéki Via Nova Ifjúsági Csoport elnökhelyettese, Oltean Csongor, az erdélyi MIÉRT ifjúsági szervezet elnöke, Dudás István, az IKSZ alelnöke, kisvárdai képviselő, illetve Kiss András, az IKSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke, megyei képviselő, akik szintén motiváló és inspiráló gondolatokat osztottak meg a teremben ülőkkel.

A megnyitót követő ebéd után nemzetpolitikai beszélgetésre került sor, melyen dr. Simicskó István, a Kereszténydemokrata Párt (KDNP) alelnöke, az Országgyűlés jegyzője, Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke és Menyhárt József, a szlovákiai Magyar Közösségi Párt elnöke vettek részt.

Dr. Simicskó István a személyiségtudat, az istentudat és a nemzeti közösséghez való tartozás érzésének a fontosságáról tartott hosszas elemzést a megjelenteknek. Azt tanácsolta a fiataloknak, hogy Salamon királyhoz hasonlóan, ők is Istent hallgató szívért és csendért esedezzenek, hiszen csak így tudunk tisztán látni és méltóan megőrizni értékeinket. Kitért a külhoni magyarság megtartásának fontosságára is. „Minden segítséget meg kell adnunk a külhoni magyarságnak. Hiszen ti sokkal nehezebb, sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vagytok. Kisebbségben mindig nehezebb. Ugyanakkor nekünk ezért is van óriási felelősségünk abban, hogy rendelkezzünk egy olyan stratégiával, amellyel ti megerősödve, büszkén vallhatjátok magatokat magyarnak” – mondta.

Ezt követően Kelemen Hunor és Menyhárt József számolt be az erdélyi és a felvidéki magyarság életéről, hétköznapjairól és az őket érő nehézségekről. A beszélgetésre meghívást kapott Babják Zoltán, Beregszász polgármestere is, aki röviden tájékoztatta a jelenlévőket Beregszászról mint az egyetlen olyan városról, amely magyar többségű képviselőtes-tülettel rendelkezik Kárpátalján. Hozzátette, hogy a város képviselete a továbbiakban is harcolni fog a magyarság érdekeiért, a városért, a főiskoláért, a magyar színházért, és köszönetet mondott az anyaország eddig nyújtott segítségéért. Az előadásokkal dúsított nap a helyi Rózsakő étteremben rendezett kerti mulatsággal zárult. A szombati napon a fiataloknak Risztov Éva olimpiai bajnok úszó tartott motiváló előadást, melynek végén minden érdeklődő kérdéseket tehetett fel az olimpikonnak.

Az akadémián részt vevő fiatalok az előadásokon kívül minden este részt vehettek a LESZ Feszt koncertjein, ahol mindenki megtalálhatta a hozzá közel álló zenei stílust. Vasárnap reggel a változatos programoknak köszönhetően a fiatalok tartalmas élményekkel és értékes, új kapcsolatokkal gazdagodva térhettek haza.

Vorcsák Viktória