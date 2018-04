Honismereti programot indít a Hazajáró Egylet

Honismereti programot indít a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet. A közmédia Hazajáró című műsorában is közreműködő szakemberek a hétvégén a Bakonyban található Királyszálláson tartottak találkozót.

A 0. ispántalálkozón a mintegy ötven régióból érkezett meghívottak részvételével lefektették az egylet regionális-honismereti rendszerének alapjait. A fő cél a Kárpát-medence tájainak, természeti- és kulturális értékeinek, történelmi emlékeinek megismertetése, utazások, a határon túli magyarokkal a kulturális és gazdasági kapcsolatok erősítése – közölte az egylet hétfőn az MTI-vel.

Az összegyűlt honismereti-turisztikai szakemberek a Felvidék különböző tájairól, Kárpátaljáról, Erdélyből a Máramarosból, Partiumból és Székelyföldről, Délvidékről, Zágrábból, Muravidékről és Őrvidékről is érkeztek a találkozóra. Az egylet elnöke, Thuma Róbert elmondta: a Kárpát-medencét szerves egységként kezelik, azt a történelmi vármegyék, a történeti földrajz és a néprajzi ismérvek alapján a 21. századi igényeinek megfelelően lehatárolt régiókra osztják.

A földrajzilag körülhatárolható régiókat mint úticélokat egyedi, önálló arculattal jelenítjük meg. A vonzerők kiaknázására minden régióban komplex honismereti-turisztikai programcsomagokat kívánunk kialakítani. Célunk, hogy a sokszínű Kárpát-medence egységét felmutassuk – idézte a közlemény az egylet elnökét.

A egylet egyik alapítója, a Hazajáró című tévéműsor író-rendezője, Moys Zoltán arról beszélt, hogy minden régióban kineveznek egy önkéntes felelős személyt, az úgynevezett ispánt, aki ott az egyletet képviseli, “emellett felel a turistaság és honismeret fejlesztéséért”.

Az eseményen a Hazajáró Egylet együttműködési megállapodást kötött az Erdélyi Kárpát Egyesülettel, amit az EKE részéről az elnök, Kovács Lehel írt alá. Az eseményen jelen volt a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója, Kárpáti Árpád, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, Erdélyi Rudolf is. Utóbbi elmondta: A BGA számára minden olyan program fontos, amely a magyar közösségeket építi és erősíti. A háromnapos rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta.

A Hazajáró Honismereti és Turista Egylet 2015-ben alakult Budapesten, a kezdeményezők a Duna TV Hazajáró című honismereti és turisztikai műsorának rajongói voltak. Ma már mintegy kétszáz rendes és több mint négyezer pártoló taggal rendelkeznek.