Jégeső és zivatar tombolt több közeli országban

A tegnapi nap folyamán a romokat takarították és a károkat mérték fel az erdélyi Zilahon, ahol kedden brutális jégeső volt. Dió, sőt, majdnem golflabda nagyságú jég esett – ritkán látni ilyet a Kárpát-medencében. Délvidéken, Szabadkán szerdán volt jégeső, helyenként úgy nézett ki a város, mintha havazott volna – hangzott el az M1 Híradójában.

Mintha dézsából öntötték volna, úgy esett a jég a szerbiai Szabadkán és a város környékén. Még egy órával a vihar után is jégdarabok borították az út szélét, úgy nézett ki, mintha havazott volna.

A környező termőföldeket is elverte a jég. Pedig a hatóságok több mint 120 jégvédelmi rakétát lőttek ki, hogy csökkentsék a károkat. A jégesőt heves zivatar kísérte, több területet elöntött a hatalmas mennyiségű víz.

A Vajdaság nagy részén narancssárga riasztás van érvényben a szélsőséges időjárás miatt. Továbbra is bármikor kialakulhatnak heves zivatarok a térségben.

Az erdélyi Zilahra is heves jégeső csapott le, óriási robajjal. Pillanatokon belül elárasztotta az utakat a víz.

Az amatőr felvételeken hallatszik, hogy a fák alatt álló kocsikat is hatalmas erővel verte a jég. Volt, amelyiknek a szélvédője is megrepedt. Több járművet megrongált az ítéletidő. Az emberek próbáltak menekülni és az autójukat menteni, de nem sok esélyük volt. Szemtanúk szerint csupán tíz percig tartott, mégis óriási károkat okozott a jégeső.

Dió nagyságú jégdarabokat hagyott maga után az ítéletidő.

Miután végigsöpört Zilahon, a vihar észak felé vonult tovább és Nagybányát is jéggel terítette be. A jégesőt itt is felhőszakadás és erős szél és kísérte. A hatalmas jégdarabok az autók szélvédőit is átlyukasztották.

A rövid idő alatt hulló, nagy mennyiségű csapadék miatt Máramaros megyében több villámárvíz is kialakult. Folyóként hömpölygött a víz az utakon. Az ár házakat öntött el, több autót és háziállatot pedig elsodort.