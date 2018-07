Közösségeik elmúlt évét értékelték a külhoni magyar pártok a Martosi Szabadegyetemen

A közösségeiket érintő legfontosabb történéseket értékelték, valamint a rájuk váró kihívásokról beszéltek a külhoni magyar pártok vezetői szombaton a hatodik Martosi Szabadegyetem hagyományos nemzetpolitikai fórumán.

A Kárpát-medencei kerekasztalként is jellemzett fórumon Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke, Szabó Ödön, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) frakcióvezető-helyettese, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke és Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke vett részt.

Menyhárt József a felvidéki magyar közösség és az MKP eredményeit sorolva a magyar kormány támogatásával megvalósuló gazdasági fejlesztéseket, az óvodaprogramot és az új felvidéki magyar médiaprojekt, a ma7 médiacsalád útjára indítását említette. Az MKP elnöke terveik között említette a közösségépítést.

Beszélt arról is, hogy a következő egy évben három választást is tartanak Szlovákiában, ezek közül az első a novemberben sorra kerülő helyhatósági választás lesz. Hangsúlyozta: ősszel mindent meg kell tenniük azért, hogy a lehető legtöbb polgármestert és önkormányzati képviselőt juttassák az önkormányzatokba. A jövő tavaszi államfőválasztásról elmondta: az MKP saját jelöltet indít, ám aligha sikerülhet megismételni az előző elnökválasztáson elért jó eredményt, mivel két magyar jelölt is lesz. Az ugyancsak jövő tavaszi európai parlamenti választásra (EP) két jelölttel készül a felvidéki magyar párt.

A felvidéki magyar közösségre váró választásokkal összefüggésben Menyhárt József úgy vélekedett: a fogyatkozó közösség számára “luxus a szembenállás”, így gondolkodniuk kell azokon a megoldásokon, amelyek megtartják a közösséget.

Szabó Ödön az elmúlt időszak romániai politikai eseményeit felidézve elmondta: az RMDSZ nem ideológiai alapon, hanem a helyi magyarság céljai mentén működik együtt a romániai politikai erőkkel, s ennek vannak eredményei is. Kiemelte: markánsan sikerült csökkenteni a központi kormányzat döntési lehetőségeit az önkormányzatok vonatkozásában.

Brenzovics László részletezte a kárpátaljai magyarságnak a jelenlegi ukrán kormányzat alatt kialakult problémáit. Rámutatott: 2014 óta Ukrajnában az addig meglévő kisebbségi jogok visszavétele zajlik, úgy, hogy lépéseivel Kijev szembemegy az 1996-ban elfogadott alkotmányban megfogalmazottakkal is. Példaként hozta fel az új oktatási törvényt. Rámutatott: rendkívül válságos a helyzet, s abból a kiutat csak az egész ukrajnai helyzet normalizálódása mutathat. Ugyanakkor örvendetesnek nevezte, hogy Magyarországnak harmadszorra is nemzeti kormánya lett, mert – mint mondta – eddig az tett a legtöbbet a külhoni magyar közösségek boldogulásáért.

Németh Zsolt bevezetőjében a Kárpát-medencei nemzetpolitikai táborok múltjáról és küldetéséről beszélt, “nemzetpolitikai erőműveknek” nevezve azokat.

Szólt arról, hogy a magyar nemzetpolitikának is foglalkoznia kell a nemzetközi tendenciákkal, mivel fontos választási időszak vár a régióra a jövő évben. Kijelentette: Magyarország a következő négy évben a Szövetség Európáért mottó jegyében tevékenykedik majd.