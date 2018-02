Leomlott a segesvári várfal egy szakasza

Leomlott hétfőre virradóan a segesvári középkori vár falának egy 4,5 méteres szakasza, a fal leomlását kamerák rögzítették. Mint kiderült, ez a rész nem először omlott le – derült ki az M1 délelőtti műsorából.

A leomlott falrész helyét azóta bekerítették, korlátozták az autóforgalmat. A napokban elvégzik a szakértői felmérést is. A városvezetés szeretné mielőbb kijavítani a várfalat, melyet sürgősségi eljárás alapján próbálnak megoldani. Ugyancsak földcsuszamlás miatt tűnt el 15 évvel ezelőtt a védelmi rendszer egy másik szakasza is, aminek restaurálását, saját költségvetésből, még idén elkezdi a város.

Segesvár, az UNESCO által védettnek nyilvánított város, 1999 óta a világörökség része. Először 1280-ban emeltek a település dombjára várat. A XVI. században, a vár alatt, szervezett céhekbe tömörült mesterek telepedtek le. Jó anyagi helyzetüknek köszönhetően, hamarosan egy 4 méter magas, 930 méter hosszú kőfalat emeltek a vár köré.

A XV. században újabb 3-4 méterrel nőtt a fal magassága, majd az azt követő 200 év alatt a 15 méteres magasságot is elérte. 14 őrtornyot is építettek, melyeket a költségeket álló céhekről neveztek el. A középkori vár karbantartása, jó állapotának megőrzése azért is fontos a helybéliek számára, mert turisták ezrei fordulnak meg a vár területén.