Létrejött a megegyezés az egységes felvidéki magyar érdekképviselet létrehozásáról

Létrejött a megegyezés az egységes felvidéki magyar érdekképviselet, egy új egyesített magyar párt létrehozásáról, azon a hárompárti találkozón, amelyet a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd párt és az Összefogás mozgalom vezetői között tartottak az MKP pozsonyi székházában pénteken.

A megegyezés létrejöttét a három politikai csoportosulás vezetői pénteki közös sajtótájékoztatójukon jelentették be, egyaránt rendkívül fontosnak minősítve azt. A mostani megegyezést a tervek szerint egy, az egységes párt létrehozását célzó közös szándéknyilatkozat aláírása követi majd augusztus 20-án Révkomáromban. A párt tényleges létrehozására ezt követően kerül majd sor.

Forró Krisztián, az MKP elnöke a történelmi pillanatnak nevezte a megegyezést és konstruktívnak a találkozón folytatott tárgyalásokat, amelyeknek köszönhetően – mint mondta – el lehet jutni az egységes magyar párt megteremtéséig. Rámutatott: konszenzus született a pártegyesítésről, mivel mindenki abban érdekelt, hogy a felvidéki magyarságnak erős és hiteles érdekképviselete legyen.

“Ez az első lépés abban az irányban, hogy a felvidéki magyarság megmaradását tudjuk szolgálni” – jelentette ki Forró Krisztián. Elmondta: következő lépésként munkacsoportokat hoznak létre, amelyek a politikai téziseket hangolják majd össze, illetve lefektetik a pártegyesítés technikai részleteit. Hozzáfűzte: nemcsak a politikai, hanem a társadalmi egység megteremtésére is szükség van, ezért a további tárgyalásokba más felvidéki magyar társadalmi szervezeteket is be akarnak vonni. Kiemelte, hogy számukra továbbra is az etnikai magyar képviselet a fontos.

Solymos László, a Most-Híd elnöke elmondta: az erős magyar érdekképviselet megteremtése érdekében egy erős, demokratikus alapokon álló, a szlovákiai magyar társadalom sokszínűségét képviselő politikai pártot akarnak létrehozni. A most lezajlott tárgyalásról azt mondta: nem arról beszéltek, hogyan tudják egymást “bedarálni”, hanem arról, hogyan tudnak erős képviseletet létrehozni.

“Létrehozzuk a közös pártot, amelyre a magyarok hetven százaléka vágyik” – szögezte le Solymos, utalva egy nemrégiben nyilvánosságra hozott felmérés eredményeire. Mózes Szabolcs, az Összefogás mozgalom elnöke a leendő közös párt kapcsán azt hangsúlyozta: számukra az fontos, hogy “új emberek” kerüljenek a politikába, valamint az, hogy az egység közös politikai témákon álljon és tartalmi megújulást is hozzon.A sajtótájékoztató résztvevői ugyan nem említettek dátumot a leendő párt létrehozásának időpontjáról, Sólymos László azonban azt mondta: a legkésőbb a következő szlovákiai választásokig létrehozzák a közös pártot.