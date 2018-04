Levették a székely zászlót és a városzászlót Csíkszereda polgármesteri hivataláról

A csíkszeredai polgármesteri hivatal egy jogerős bírósági ítélet nyomán kénytelen volt eltávolíttatni a székely zászlót és a városzászlót a városháza homlokzatáról.

A zászlóknak az elmúlt napokban történt, be nem jelentett eltávolítására a Székelyhon.ro portál figyelt fel. A portál pénteken közölt cikkében Füleki Zoltán alpolgármester magyarázta meg a jogi helyzetet. Az alpolgármester felidézte: a jelképek eltávolításáért a székelyföldi románok érdekvédelmi szervezeteként fellépő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indított pert, melyben a Marosvásárhelyi Táblabíróság 2016 decemberében hozott a város számára kedvezőtlen jogerős ítéletet. A zászlók ennek ellenére tavaly a helyükön maradtak, mivel a felperes egyesület által megbízott végrehajtói iroda által elindított kényszervégrehajtási eljárást Csíkszereda polgármestere bírósági úton támadta meg, és elérte ennek érvénytelenítését.

A zászlóperhez egykor magánszemélyként csatlakozott Füleki Zoltán alpolgármester, hogy a pert a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán lehessen folytatni. Az alpolgármester azonban elmondta: a közelmúltban értesítették Strasbourgból, hogy keresetét az előzetes vizsgálat nyomán elutasították.

Füleki Zoltán azt is elmondta: a városháza homlokzatáról eltávolított zászlókat követni fogja a Városháza felirat is, amely szintén az ADEC által jogerősen megnyert per következtében nem maradhat a helyén. A harmadik elveszített per a Városi Művelődési Ház közelében elhelyezett rúdra felvont székely és városzászlókra vonatkozik, ezeket is le fogják venni.

Amint a Székelyhon.ro portál felidézte, az ADEC újabb pereket indított Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester ellen, azt kérve, hogy kötelezzék az elöljárót a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő bírság kifizetésére minden nap késlekedésért, a három jogerős bírósági ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt. A pereket ezután tárgyalják.

Füleki Zoltán úgy nyilatkozott, hogy az eltávolított jelképek ügyében is olyan kreatív megoldást keresnek, mint amilyent a polgármesteri hivatal tanácstermében alkalmaztak. Ott zászlók helyett reklámpannókon (roll up) állították ki a levetetett jelképeket.