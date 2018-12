Muravidék kincsei Budán – Tematikus nap a Hagyományok Házában

A legkisebb külhoni magyar közösség, a muravidékiek mutatkoznak be december 8-án a fővárosban, a Hagyományok Házában. A gazdag programban népzenei összeállítás, táncház, népművészeti tárlat és gasztronómiai bemutató szerepel.

A Hagyományok Háza megújult székháza ad otthont adventben a Muravidék-napnak. A december 8-ai rendezvényre látogatók egész napos programban ismerhetik meg közelebbről a szlovéniai magyarság gazdag kulturális hagyományait.

A műsorfolyam koradélután muravidéki énektanulással kezdődik, majd a jelenlévők a legkisebb Kárpát-medencei magyar közösség zenei tradícióit összefoglaló, Muravidéki magyar népzene című könyvvel, Paksa Katalin és Németh István munkájával ismerkedhetnek meg. A kötetet októberben Lendván, a Bánffy Központban mutatták be, a háromnyelvű összeállítás több, mint háromszáz oldalán 210 dallamot publikál.

A műhelyben a csuhézás és a mézeskalács-díszítés rejtelmeibe avatják be az érdeklődőket. Az ifjabb nemzedéket mesékkel szórakoztatják, a családokat és gyermekeket muravidéki táncokkal, dalokkal és játékokkal várják.

Az „Ennyi-innya köll” – Muravidéki gasztronómiai bemutatót és kóstolót Hancsik Edit és Hancsik József, a dobronaki vendéglátást felvirágoztató lokálpatrióták tartják. Többek között igazi perecet, tökmagolajjal és vöröshagymával ízesített krumpli salátát és kukoricamálét kínálnak az egybegyűlteknek, az étkekre helyi jó bor dukál.

A kóstolások szünetében a vendégek szőtteseket és hímzéseket tekinthetnek meg, a dobronaki Kézművességek Háza népművészeti tárgyakat állít ki.

Az „Átimennék a Murán” – a Muravidék-nap gálaestje is igazi különlegességeket ígér. Fellép Bacsi Júlia, aki a már említett zenei kiadványban is szerepel, s a gyerekkorában, a szüleitől tanult dalokat eleveníti fel. A völgyifalusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Népdalköre az 1998-as – sokszor idézett – gyűjtésből választott ki három dalt, a Pünkösdi Rózsa Citera Együttes muravidéki és zalai összeállítással lép színpadra. A szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület Néptánccsoportja muravidéki és szatmári táncokat mutat be, a két évtizedes múltra visszatekintő Kapcai József Attila Művelődési Egyesület népdalköre muravidéki és zalai nótákkal kedveskedik a közönségnek. A Harangláb Népzenei Együttes Zalaegerszegről érkezik az estre, emellett fellép a Dobronaki Nótázók és a Zeke Banda.

A tartalmas estet Toplak Rudi és Toplak Alenka táncháza zárja, muzsikál a Harangláb Népzenei Együttes.

MTVA