Nagyszombat megyei kitüntetések felvidéki magyaroknak is

Kedden este a nagyszombati Palárik Színházban impozáns műsor keretében adták át Nagyszombat megye díjait. A megyének két magyarok által lakott járása van, a Dunaszerdahelyi, illetve a Galántai járás, ahonnan több csallóközi és mátyusföldi polgárt tüntettek ki.

A rövid kultúrműsort követően Jozef Viskupič megyefőnök mondott ünnepi beszédet, aki köszöntötte a díjazottakat, majd a megyei alelnökökkel együtt átadták az elismeréseket. Mint ismeretes, Nagyszombat megye első alelnöke Berényi József, aki a Magyar Közösség Pártja képviseletében jutott be a megyei önkormányzatba.

A díjakat kategóriákra osztva, azokon belül pedig abc-sorrendben adták át, rövid tájékoztató kíséretében. Elsőként Hecht Anna pedagógus és karnagy neve hangzott el, sajnos már csak posztumusz kitüntetettként, a díjat Éva lánya vette át. A kultúra területén a Ghymes együttes két alapító tagját, a ma már Kossuth-díjas Szarka Gyulát és Szarka Tamást köszöntötték.

A dunaszerdahelyi sportéletben hosszú évek óta tarolnak a sakkozók is, a sakk-klub nevében Petényi György vette át a kitüntetést. Az egészségügy területén a dunaszerdahelyi kórház ortopédiai osztályát méltatták, Almási József főorvosnak adták át a díjat. Az utolsónak átadott díjjal is a felvidéki magyar közélet kiváló szereplőit ismerték el, a somorjai székhelyű Fórum Kisebbségkutató Intézetet a szlovákiai magyarság szakszerű kutatása és dokumentálása révén is ismerjük, az intézet nevében Öllős László vette át a megyei kitüntetést.

Berényi József örömét fejezte ki, hogy művészeink és közéleti személyiségeink magas színvonalú tevékenységéért Nagyszombat megye is köszönetet mondott, és bízik abban, hogy a jövőben számos további intézményt és személyiséget is méltathatnak.

A kitüntetettek ugyancsak köszönetüket fejezték ki a megyei vezetésnek. Berényi a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatóját, Simon Atillát is fogadta a megyei hivatal székhelyén, ahonnan együtt mentek a díjátadó gála színhelyére. A díjazottakkal tett rövid városnézés során a nemrég avatott Kodály Zoltán-emlékművet is felkeresték, mint ismeretes, a világhírű magyar zeneszerző hosszú éveken át élt és alkotott Nagyszombatban. Szarka Gyula örömét fejezte ki, hogy a számos magyarországi kitüntetés mellett felvidéki elismerésben is részesültek. A színházban a 13 tagú megyei MKP-frakció nevében Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester gratulált a kitüntetetteknek, köztük megkülönböztetett örömmel városa díjazottainak.