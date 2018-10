Nagyváradi Csillagocskák. Táncos kedvű ifjak találkozója a Pece-parti Párizsban

A Csillagocska Gyermek- és Ifjúsági Néptánctalálkozót október 19-21. között immár tizenhatodik alkalommal rendezik. Az összejövetelre mintegy nyolcszáz gyermeket és fiatalt várnak.

Nagyvárad ad otthont a XVI. Csillagocska Gyermek- és Ifjúsági Néptánctalálkozónak az október 19-ei hétvégén. A 2002-ben indult kezdeményezést a Hagyományok Háza szakmailag támogatja.

„Az első összejövetelen csupán negyven gyermek vett részt, a mostani, tizenhatodik alkalomra 700-800 fiatalt várunk – tájékoztat az idei vendégseregről Benedek Árpád, a Csillagocska Alapítvány zenepedagógusa. – Újdonságnak számít, hogy a találkozó első napját a Nagyvárad környéki óvodáknak szenteljük.”

Ez az új kezdeményezés a fiatalok és az idősek együttes munkájára épül: a társtelepüléseken a gyerekek felkeresik az időseket, s egykori népi gyermekjátékokról kérdezik őket. Ezekkel a „gyűjtésekkel” a tarsolyukban érkeznek a Találkozóra, ahol a többiekkel is megosztják szellemi kincsüket: e feltáratlan értékeket a köz javára hasznosítják.

A rendezők péntek délután már a vendégeket várják, fogadásukra a Csillagocska Néptáncegyüttes Mátyás királyról szóló történelemóra-műsorral készül. Ehhez illik az esti – élőzenés – reneszánsz táncház.

Szombaton már a tizennégy vendégcsapat mutatkozik be, egy tucat kézműves műhely nyitja meg kapuját, s hajfonó és népdalverseny is színesíti a gazdag programot.

A résztvevők szellemi gyarapodását szolgálja a II. Partiumi amatőr néptáncmozgalom jelene és jövője című konferencia. A szimpózium egyben szakmai fórum is, a Hagyományok Háza munkatársa a Csoóri Sándor Alap lehetőségeiről tájékoztatja az egybegyűlteket. Este élőzenés táncházba várja a táncos lábú érdeklődőket a Soroglya zenekar és a Csillagocska zenekar.

Vasárnap reggel a programsorozatot ünnepi istentisztelet zárja.

A Csillagocska Alapítvány Nagyváradon és környékén, s talán egész Partiumban egyedülálló egyházi, oktatási intézmény. Alapvető céljának tekinti a hagyományőrzést, ezen belül a mozgás, a zene és a kézművesség népszerűsítését. Az Alapítványt 2002-ben a Nagyváradi Réti Református Gyülekezet hozta létre, s ugyanebben az évben szervezték meg a Csillagocska Református Zeneóvodát is. Előzményeként a városban tanuló székelyföldi egyetemisták táncháza szolgált, amelynek nyomán beindult a nagyváradi gyermektáncház is. A zeneóvoda és a találkozó szervesen összefügg, mivel a kisdedóvóban zenei anyanyelvet – a népi gyermekjátékok dallamkincseit – oktatják a legifjabb nemzedéknek.

2002-ben az óvodából és a gyermektáncházból nőtte ki magát a Csillagocska Néptáncegyüttes, amelynek döntő szerep jutott az első Csillagocska Gyermek- és Ifjúsági Néptánctalálkozó elindításában.