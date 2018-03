Negyvenezer embert várnak a székely szabadság napjára

Szombaton tartják a rendezvényt Marosvásárhelyen, amely demonstráció és ünnep is egyben.

1854 – ben az elbukott forradalom lángját akarták újra fellobbantani, és a tét a nemzeti függetlenség volt. A székelyföldi magyarokat a székely szabadság napja arra ösztönzi, hogy az önrendelkezés XX. századi formáit keressük, és kifejezzük akaratunkat, hogy területi autonómiát akarunk román alkotmányos keretek között – mondta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

“Most, március 10-én erre külön hangsúlyt is szeretnénk helyezni, hiszen most is a román parlament előtt van székelyföld autonómiájának statútuma” – tette hozzá.

100 éves a Székely nemzeti Tanács és a székely önrendelkezési mozgalom – emelte ki Izsák Balázs, hozzátéve, hogy a tanács célja mindig is az volt, hogy Magyarország területi épségét megőrizzék. Mikor kiderült, hogy ez nem sikerül, akkor írta meg Pál Árpád a székely köztársaság elvét és vázolta a székely köztársaságot – mondta.

A székely szabadság napja programjairól elmondta, délelőtt megemlékezést tartanak a turul szobornál Sepsiszentgyörgyön – hiszen két vértanút is ott végezték ki – , utána a résztvevők elindulnak a marosvásárhelyi székely vértanúk emlékművéhez. Ezután felvonulás lesz az autonómiáért, majd petíciót visznek el a kormányhivatalba.

A petíció az autonómiaigényt tartalmazza, valamint érveket az autonómia statútum elfogadása mellett – húzta alá Izsák Balázs.