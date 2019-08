Oromon tartja első Nyári Egyetemét a Vajdasági Magyar Jogász Egylet

Egyebek mellett a börtönbüntetés forradalmáról, a nyelvhasználati jogokról és a kisebbségjogokról is szó esik a 4 napos rendezvényen. A szervezők az előadások mellett könyvbemutatókkal is készülnek.

Bancsi Noémi az Újvidéki Egyetem Jogi Karán tanul. A fiatalt lány nagyon sokszínűnek tartja a programot, leginkább az emberi jogok védelmének témaköre érdekli: „Megtudhatjuk, hogy mivel tudunk foglalkozni. A jogi szakma nagyon széles és nagyon sok mindent lehet csinálni, de valójában a legjobb az, hogy itt szakmabeliekkel találkozunk, akikkel később fenntarthatjuk a kapcsolatot és egymás segítségével előrébb tudunk jutni.”

Az első Nyári Egyetemet Nyilas Mihály, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet elnöke nyitotta meg. A fiatal jogászok és joghallgatók számára érdekes és hasznos előadásokat kínálnak – hangsúlyozta Szakállas Zsolt. Az egylet titkára kiemelte, számos hazai és magyarországi szakember tart majd előadást a különböző jogi témakörökben: „Számunkra fontos volt, hogy ne csak konferencia jellegű rendezvénysorozatokkal szolgáljunk a jogászoknak, hanem a fiataloknak is érdekessé tegyük a jogi témaköröket. Ezzel is szeretnénk ösztönözni a fiataljainkat, a középiskolásokat, hogy iratkozzanak jogi pályára, jogi karokra. Ezzel is gyarapítsák a vajdasági magyar jogászok sorait.”

A szervezők a Nyári Egyetemet hagyományteremtő szándékkal szervezték meg.